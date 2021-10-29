https://tr.sputniknews.com/20211029/kamyonet-surucusu-ile-iett-soforu-tekme-tokat-birbirine-saldirdi-1050306378.html

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı

Esenyurt’ta bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında, yol verme sebebiyle tartışma başladı. Çevredeki vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:52+0300

2021-10-29T17:52+0300

2021-10-29T18:08+0300

türkiye

istanbul

iett

esenyurt

sürücü

kavga

kamyonet

olay

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Dün öğlen saatlerinde Kıraç Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü. Bazı vatandaşların da İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/sosyal-medya-tartismasi-parkta-kavgaya-donustu-cevredekiler-zor-ayirdi-1050293589.html

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istanbul, iett, esenyurt, sürücü, kavga, kamyonet, olay