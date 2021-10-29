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Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı
Esenyurt’ta bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında, yol verme sebebiyle tartışma başladı. Çevredeki vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T17:52+0300
2021-10-29T18:08+0300
türkiye
istanbul
iett
esenyurt
sürücü
kavga
kamyonet
olay
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Dün öğlen saatlerinde Kıraç Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü. Bazı vatandaşların da İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211029/sosyal-medya-tartismasi-parkta-kavgaya-donustu-cevredekiler-zor-ayirdi-1050293589.html
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istanbul, iett, esenyurt, sürücü, kavga, kamyonet, olay

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı

17:52 29.10.2021 (güncellendi: 18:08 29.10.2021)
© İHAKamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı
Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İHA
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Esenyurt’ta bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında, yol verme sebebiyle tartışma başladı. Çevredeki vatandaşların da tartışmaya dahil olmasıyla taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.
Dün öğlen saatlerinde Kıraç Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.
İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti.
Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Bazı vatandaşların da İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.
Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Antalya'da sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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Sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü: Çevredekiler zor ayırdı
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