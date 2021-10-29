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https://tr.sputniknews.com/20211029/litvanya-bir-gunde-186-multeciyi-sinir-disi-etti-1050296100.html
Litvanya bir günde 186 mülteciyi sınır dışı etti
Litvanya bir günde 186 mülteciyi sınır dışı etti
Avrupa Birliği üyesi Litvanya, bir günde 180'den fazla mülteciyi Belarus'a zorla geri gönderdi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:57+0300
2021-10-29T12:57+0300
dünya
polonya
belarus
litvanya
sınır
mülteci krizi
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Litvanya İçişleri Bakanlığı Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Litvanya sınır muhafızlarının geçtiğimiz gün 'Asya ve Afrika ülkelerinden' 180'den fazla kişiyi Belarus'a geri gönderdiğini duyurdu.Açıklamada, "186 kadar yasadışı göçmen, Litvanya'nın bazı sınır bölgelerine girmeye çalıştı, bu 4 Ağustos'tan bu yana en yüksek sayı" denildi.Yılın başından bu yana Litvanya-Belarus sınırında, 2020'dekinden 50 kat daha fazla yani 4 binden fazla göçmen gözaltına alındı. Vilnius, göç krizinin Minsk tarafından tetiklendiğini iddia ediyor ve bunu Litvanya'ya yönelik bir hibrit saldırı olarak görüyor. Litvanya bunu Belarus muhalefetini desteklediği için bir misilleme olarak nitelendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/polonya-gocmen-gecisine-engel-olmak-icin-sinirdaki-asker-sayisini-iki-katina-cikardi-1049993849.html
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polonya, belarus, litvanya, sınır, mülteci krizi

Litvanya bir günde 186 mülteciyi sınır dışı etti

12:57 29.10.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya'da göçmenler
Polonya'da göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Avrupa Birliği üyesi Litvanya, bir günde 180'den fazla mülteciyi Belarus'a zorla geri gönderdi.
Litvanya İçişleri Bakanlığı Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Litvanya sınır muhafızlarının geçtiğimiz gün 'Asya ve Afrika ülkelerinden' 180'den fazla kişiyi Belarus'a geri gönderdiğini duyurdu.
Açıklamada, "186 kadar yasadışı göçmen, Litvanya'nın bazı sınır bölgelerine girmeye çalıştı, bu 4 Ağustos'tan bu yana en yüksek sayı" denildi.
Yılın başından bu yana Litvanya-Belarus sınırında, 2020'dekinden 50 kat daha fazla yani 4 binden fazla göçmen gözaltına alındı. Vilnius, göç krizinin Minsk tarafından tetiklendiğini iddia ediyor ve bunu Litvanya'ya yönelik bir hibrit saldırı olarak görüyor. Litvanya bunu Belarus muhalefetini desteklediği için bir misilleme olarak nitelendiriyor.

Polonya - Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
DÜNYA
Polonya göçmen geçişine engel olmak için sınırdaki asker sayısını iki katına çıkardı
20 Ekim, 09:59
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