https://tr.sputniknews.com/20211029/neymardan-disiplinsiz-oldugu-elestirilerine-tepki-saygisizlik-1050307859.html

Neymar'dan 'disiplinsiz olduğu' eleştirilerine tepki: Saygısızlık

Neymar'dan 'disiplinsiz olduğu' eleştirilerine tepki: Saygısızlık

PSG’li futbolcu Neymar, disiplinsiz olduğu eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Neymar yapılan eleştiriler ile ilgili "Saygısızlık" dedi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T18:31+0300

2021-10-29T18:31+0300

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neymar

spor

eleştiri

tepki

paris saint-germain (psg)

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Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.SporX’in aktardığına göre, bu seviyelerde kalmasının gerekli çalışmayı gerçekleştirmesine bağlı olduğunu söyleyen Neymar, "İnsanların 'Neymar kendine bakmıyor' demesi saygısızlık. Kendine bakmayan bir insan 12 yıldır nasıl üst seviyede kalabilir? Kimse bunu dikkate almıyor. Günde 24 saat kendime bakıyorum" dedi.‘Ertesi gün idmanım olmadığında çıkıyorum, bunun neresi sorun?'Sürekli partiler yaptığı belirtilen Brezilyalı oyuncu, "Dışarı çıkabildiğimde çıkıyorum. Ertesi gün idmanım olmadığında bunu yapıyorum. Bunun neresi sorun? Sahada yaptıklarımla değerlendirilmem lazım" ifadelerini kullandı.PSG'de 124 maça çıkan Neymar, 88 gol ve 54 asistlik performans sergiledi.

https://tr.sputniknews.com/20211012/neymardan-futbola-erken-veda-sinyali-1049728111.html

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neymar, eleştiri, tepki, paris saint-germain (psg)