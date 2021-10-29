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RDIF: AB’nin Sputnik V ile aşılanan Arjantin’e kısıtlamaları kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz
RDIF: AB’nin Sputnik V ile aşılanan Arjantin’e kısıtlamaları kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Avrupa Birliği’nin (AB) nüfusunun büyük kısmı Sputnik V ile aşılanan Arjantin’e seyahat kısıtlamasını kaldırma kararını... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T22:34+0300
2021-10-29T22:34+0300
koronavirüs
arjantin
koronavirüs
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
sputnik v
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Avrupa Konseyi, Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceğinin belirtildiği ülkeler listesine aralarında Arjantin’in de bulunduğu 4 yeni ülkeyi ekledi.Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “RDIF, AB’nin, nüfusunun büyük kısmının Sputnik V ile aşılandığı Arjantin’e seyahat kısıtlamalarını iptal etme kararını memnuniyetle karşılıyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Sputnik V aşısı sayesinde Arjantin’de yeni vaka sayısının 30 kat azaldığı kaydedildi.RDIF’in açıklamasında, daha önce AB’nin BAE, Şili, Ürdün ve San-Morino’ya seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını anımsatılırken tüm bu ülkelerin Sputnik V aşısını kullandığı kaydedildi.Açıklamada, “Ayrıca bugün İsrail, Sputnik V ile aşılananlara ülkeye giriş izni veren 100 diğer ülkeye katıldı” dendi.
https://tr.sputniknews.com/20211029/sputnik-v-asisinin-cocuklarda-iyi-bir-hucresel-bagisiklik-olusturdugu-saptandi-1050287530.html
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arjantin, koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v

RDIF: AB’nin Sputnik V ile aşılanan Arjantin’e kısıtlamaları kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz

22:34 29.10.2021
© Sputnik / Александр КряжевSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Avrupa Birliği’nin (AB) nüfusunun büyük kısmı Sputnik V ile aşılanan Arjantin’e seyahat kısıtlamasını kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Avrupa Konseyi, Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceğinin belirtildiği ülkeler listesine aralarında Arjantin’in de bulunduğu 4 yeni ülkeyi ekledi.
Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “RDIF, AB’nin, nüfusunun büyük kısmının Sputnik V ile aşılandığı Arjantin’e seyahat kısıtlamalarını iptal etme kararını memnuniyetle karşılıyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Sputnik V aşısı sayesinde Arjantin’de yeni vaka sayısının 30 kat azaldığı kaydedildi.
RDIF’in açıklamasında, daha önce AB’nin BAE, Şili, Ürdün ve San-Morino’ya seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını anımsatılırken tüm bu ülkelerin Sputnik V aşısını kullandığı kaydedildi.
Açıklamada, “Ayrıca bugün İsrail, Sputnik V ile aşılananlara ülkeye giriş izni veren 100 diğer ülkeye katıldı” dendi.
Çocuk, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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