https://tr.sputniknews.com/20211029/sputnik-v-asisinin-cocuklarda-iyi-bir-hucresel-bagisiklik-olusturdugu-saptandi-1050287530.html
‘Sputnik V aşısının çocuklarda iyi bir hücresel bağışıklık oluşturduğu saptandı’
‘Sputnik V aşısının çocuklarda iyi bir hücresel bağışıklık oluşturduğu saptandı’
Rusya’daki Gamaleya Merkezi’nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının çocuklarda iyi bir hücresel bağışıklık oluşturduğu... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T03:15+0300
2021-10-29T03:15+0300
2021-10-29T03:15+0300
koronavirüs
rusya
moskova belediyesi
çocuk
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
sputnik v
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Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının çocuklarda iyi bir hücresel bağışıklık oluşturduğunun saptandığı kaydedildi.Moskova’da çocuklar üzerinde devam eden Sputnik V aşısının klinik denemelerinin ilk aşamasına yaşları 12-17 arasında değişen 56 erkek ve 43 kız çocuğunun katıldığı, bunlardan 92’sine aşının her iki bileşeninin yetişkinlere yönelik immünizasyon dozunun 1/10'u veya 1/5'i kadar verildiği belirtildi.Açıklamada, “İlk aşamanın sonuçları, her iki doz aşının iyi bir hücresel bağışıklığın oluşmasına yol açtığı sonucuna varılmasına imkan veriyor. İlaç, olumlu bir güvenlik ve immünojenite profili gösterdi. İlacın güvenlik ve immünojenite göstergeleri, benzer denemelerin birinci ve ikinci aşamalarına katılan yetişkinlerin göstergelerinden daha yüksek ” ifadelerine yer verildi.‘Moskova'da günde yaklaşık bin çocuk Kovid-19'a yakalanıyor’Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, başkentte çocuklarda daha önce 200-300 civarında olan günlük koronavirüs vaka sayısının son günlerde bini açtığını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rakova, “Daha önce, çok nadiren çocukların hastaneye kaldırılma olayına tanık oluyorken, bugün günde 20 ila 30 çocuğun hastaneye kaldırıldığını görüyoruz” dedi.Pandeminin başlangıcından bu yana Moskova’da yaklaşık 200 bin çocuğun Kovid-19’a yakalandığını belirten Rakova, şu anda Başlyayeva Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklardan 7’sinin hastalığı ağır formda geçirdiğini, bunlardan ikisinin solunum cihazına bağlı olduğunu kaydetti.Rakova, “Gerçekten de çocukların virüsün delta varyantını ağır geçirdiğini, özellikle 14-17 yaş arası ile obezite ve şeker hastalığı gibi hastalıkları olan çocukların bağışıklık seviyelerinin düşük olduğunu ve bu nedenle hastalığı ağır formda geçirdiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.Rakova,,çocuklarda koronavirüsün ağır formlarına ek olarak, hastalığın sonucu olarak, Kawasaki sendromuna benzer bir multisistem inflamatuar sendromun giderek daha sık ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekti.‘Çocukların hastaneye kaldırılma oranlarında büyük artış söz konusu’Ekim ayı başlarında, Rusya Sağlık Bakanlığı baş enfeksiyon uzmanı Prof. Vladimir Çulanov, koronavirüsün ‘delta’ varyantının çocuklarda görülme sıklığında artış olduğunu belirtmişti.Çulanov, “Geçen yıl çocuklar hastalığı çoğunlukla hafif ve asemptomatik olarak geçiriyorlarken, şimdi durumun 180 derece değiştiğini görüyoruz. Çocuklar hastalığa yakalanmakla kalmıyor, aynı zamanda ağır formda geçiriyor. Çocukların hastaneye kaldırılma oranlarında büyük artış söz konusu” ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rusya-saglik-bakani-murasko-yaklasik-60-bin-cocuk-kovid-19-hastasi-yarisinda-semptom-var-1050214985.html
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rusya, moskova belediyesi, çocuk, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, sputnik v
‘Sputnik V aşısının çocuklarda iyi bir hücresel bağışıklık oluşturduğu saptandı’
Rusya’daki Gamaleya Merkezi’nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının çocuklarda iyi bir hücresel bağışıklık oluşturduğu belirtildi.
Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının çocuklarda iyi bir hücresel bağışıklık oluşturduğunun saptandığı kaydedildi.
Moskova’da çocuklar üzerinde devam eden Sputnik V aşısının klinik denemelerinin ilk aşamasına yaşları 12-17 arasında değişen 56 erkek ve 43 kız çocuğunun katıldığı, bunlardan 92’sine aşının her iki bileşeninin yetişkinlere yönelik immünizasyon dozunun 1/10'u veya 1/5'i kadar verildiği belirtildi.
Açıklamada, “İlk aşamanın sonuçları, her iki doz aşının iyi bir hücresel bağışıklığın oluşmasına yol açtığı sonucuna varılmasına imkan veriyor. İlaç, olumlu bir güvenlik ve immünojenite profili gösterdi. İlacın güvenlik ve immünojenite göstergeleri, benzer denemelerin birinci ve ikinci aşamalarına katılan yetişkinlerin göstergelerinden daha yüksek ” ifadelerine yer verildi.
‘Moskova'da günde yaklaşık bin çocuk Kovid-19'a yakalanıyor’
Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, başkentte çocuklarda daha önce 200-300 civarında olan günlük koronavirüs vaka sayısının son günlerde bini açtığını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rakova, “Daha önce, çok nadiren çocukların hastaneye kaldırılma olayına tanık oluyorken, bugün günde 20 ila 30 çocuğun hastaneye kaldırıldığını görüyoruz” dedi.
Pandeminin başlangıcından bu yana Moskova’da yaklaşık 200 bin çocuğun Kovid-19’a yakalandığını belirten Rakova, şu anda Başlyayeva Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklardan 7’sinin hastalığı ağır formda geçirdiğini, bunlardan ikisinin solunum cihazına bağlı olduğunu kaydetti.
Rakova, “Gerçekten de çocukların virüsün delta varyantını ağır geçirdiğini, özellikle 14-17 yaş arası ile obezite ve şeker hastalığı gibi hastalıkları olan çocukların bağışıklık seviyelerinin düşük olduğunu ve bu nedenle hastalığı ağır formda geçirdiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rakova,,çocuklarda koronavirüsün ağır formlarına ek olarak, hastalığın sonucu olarak, Kawasaki sendromuna benzer bir multisistem inflamatuar sendromun
giderek daha sık ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekti.
‘Çocukların hastaneye kaldırılma oranlarında büyük artış söz konusu’
Ekim ayı başlarında, Rusya Sağlık Bakanlığı baş enfeksiyon uzmanı Prof. Vladimir Çulanov, koronavirüsün ‘delta’ varyantının çocuklarda görülme sıklığında artış olduğunu belirtmişti.
Çulanov, “Geçen yıl çocuklar hastalığı çoğunlukla hafif ve asemptomatik olarak geçiriyorlarken, şimdi durumun 180 derece değiştiğini görüyoruz. Çocuklar hastalığa yakalanmakla kalmıyor, aynı zamanda ağır formda geçiriyor. Çocukların hastaneye kaldırılma oranlarında büyük artış söz konusu” ifadelerini kullanmıştı.