https://tr.sputniknews.com/20211029/rus-baris-gucleri-daglik-karabagda-bir-koye-insani-yardim-goturdu-1050298618.html

Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’da bir köye insani yardım götürdü

Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’da bir köye insani yardım götürdü

Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçleri, bir hayır kurumu ile birlikte Martuni bölgesindeki Gişi köyünde yaklaşık bin kişiye insani yardım götürdü. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T14:17+0300

2021-10-29T14:17+0300

2021-10-29T14:27+0300

dağlık karabağ

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rusya

çocuk

insani yardım

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Rus barış güçleri ‘Mersi’ isimli bir yardım kuruluşuyla Dağlık Karabağ’da Gişi isimli bir köyle çok çocuklu ailelere ve yer değiştirmek zorunda kalan kişilere insani yardım sağladı.Barış güçleri sözcüsü Dmitriy Tusidi’nin açıklamasına göre yardım faaliyeti kapsamında 150 öğrencilik bir okul ziyaret edildi. Çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Köyde yaşayan yetişkin ve çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.Okuldaki çocuklar Rus barış güçleri için sürpriz hazırlayarak şarkı söyledi.Rus askerler daha sonra 49 öğrencinin bulunduğu bir anaokulunu ziyaret edip hediyeler verdi.Yerleşim birimine kırtasiye malzemeleri, çocuk ve yetişkin ayakkabıları, kıyafetler ve kesintisiz güç kaynağı dahil toplam 2 ton yardım götürülmüş oldu. İhtiyaç sahibi 950 kişi yardımlara ulaştı. Şuşa’dan göçmenlere de yardım sağlandı.Hayır kurumunun sözcüsü Badal Paryan da “Bizi çok sıcak karşıladılar. Anaokulundaki çocuklar bizim için Ermenice ve Rusça şarkılar söylediler” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211029/ermeni-hacilar-daglik-karabagdaki-manastiri-ziyaret-ederken-rus-baris-gucleri-guvenligi-sagladi-1050287884.html

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dağlık karabağ, rusya, çocuk, insani yardım