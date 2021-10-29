https://tr.sputniknews.com/20211029/rus-denetci-urunlerinin-alimi-durdurulan-mandalina-ureticisinin-turkiyedeki-tesisini-inceleyecek-1050303309.html

Rus denetçi, ürünlerinin alımı durdurulan mandalina üreticisinin Türkiye’deki tesisini inceleyecek

Rus denetçi, ürünlerinin alımı durdurulan mandalina üreticisinin Türkiye’deki tesisini inceleyecek

Rusya’nın veterinerlik ve tarım ürünleri denetim servisi Rosselhoznadzor, ürünlerinde haddinden fazla tarım ilacı belirlenmesi üstüne mandalina alımının... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T16:19+0300

2021-10-29T16:19+0300

2021-10-29T16:20+0300

mandalina

türkiye

rusya

türkiye

denetim

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Rosselhoznadzor yetkilileri, ürünlerindeki pestisit (tarım ilacı) oranının yasal seviyeyi aşması nedeniyle mandalina alımı yapılmamasına karar verilen şirketin Türkiye’deki üretim yerlerinde denetim gerçekleştireceklerini söyledi.Söz konusu denetim sırasında, Türk şirketinin, bitkilerin korunması adına kimyasal madde kullanırken belirlenmiş olan kurallara uyup uymadığının inceleneceği kaydedildi.Rosselhaznadzor yetkilileri, bu üreticiden mandalina alımının yeniden başlatılıp başlatılmayacağına bu denetim sonucunda karar vereceklerini ekledi.Rusya’nın tüketici hakları denetim servisi Rospotrebnadzor, ürünlerinde izin verilen düzeyi aşan oranda pestisit bulunması nedeniyle, ismini ‘Fikret Değirmenci’ olarak verdiği üreticiden mandalina alımını bugünden başlayarak durdurma kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211028/rusya-turkiyeden-mandalina-alimlarini-askiya-alacak-1050258896.html

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