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https://tr.sputniknews.com/20211029/rus-denetci-urunlerinin-alimi-durdurulan-mandalina-ureticisinin-turkiyedeki-tesisini-inceleyecek-1050303309.html
Rus denetçi, ürünlerinin alımı durdurulan mandalina üreticisinin Türkiye’deki tesisini inceleyecek
Rus denetçi, ürünlerinin alımı durdurulan mandalina üreticisinin Türkiye’deki tesisini inceleyecek
Rusya’nın veterinerlik ve tarım ürünleri denetim servisi Rosselhoznadzor, ürünlerinde haddinden fazla tarım ilacı belirlenmesi üstüne mandalina alımının... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T16:19+0300
2021-10-29T16:20+0300
mandalina
türkiye
rusya
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denetim
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Rosselhoznadzor yetkilileri, ürünlerindeki pestisit (tarım ilacı) oranının yasal seviyeyi aşması nedeniyle mandalina alımı yapılmamasına karar verilen şirketin Türkiye’deki üretim yerlerinde denetim gerçekleştireceklerini söyledi.Söz konusu denetim sırasında, Türk şirketinin, bitkilerin korunması adına kimyasal madde kullanırken belirlenmiş olan kurallara uyup uymadığının inceleneceği kaydedildi.Rosselhaznadzor yetkilileri, bu üreticiden mandalina alımının yeniden başlatılıp başlatılmayacağına bu denetim sonucunda karar vereceklerini ekledi.Rusya’nın tüketici hakları denetim servisi Rospotrebnadzor, ürünlerinde izin verilen düzeyi aşan oranda pestisit bulunması nedeniyle, ismini ‘Fikret Değirmenci’ olarak verdiği üreticiden mandalina alımını bugünden başlayarak durdurma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211028/rusya-turkiyeden-mandalina-alimlarini-askiya-alacak-1050258896.html
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mandalina, rusya, türkiye, denetim

Rus denetçi, ürünlerinin alımı durdurulan mandalina üreticisinin Türkiye’deki tesisini inceleyecek

16:19 29.10.2021 (güncellendi: 16:20 29.10.2021)
© PixabayMandalina, meyve
Mandalina, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Pixabay
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Rusya’nın veterinerlik ve tarım ürünleri denetim servisi Rosselhoznadzor, ürünlerinde haddinden fazla tarım ilacı belirlenmesi üstüne mandalina alımının durdurulduğu Türk şirketinin tesislerinde inceleme gerçekleştirecek.
Rosselhoznadzor yetkilileri, ürünlerindeki pestisit (tarım ilacı) oranının yasal seviyeyi aşması nedeniyle mandalina alımı yapılmamasına karar verilen şirketin Türkiye’deki üretim yerlerinde denetim gerçekleştireceklerini söyledi.
Söz konusu denetim sırasında, Türk şirketinin, bitkilerin korunması adına kimyasal madde kullanırken belirlenmiş olan kurallara uyup uymadığının inceleneceği kaydedildi.
Rosselhaznadzor yetkilileri, bu üreticiden mandalina alımının yeniden başlatılıp başlatılmayacağına bu denetim sonucunda karar vereceklerini ekledi.
Rusya’nın tüketici hakları denetim servisi Rospotrebnadzor, ürünlerinde izin verilen düzeyi aşan oranda pestisit bulunması nedeniyle, ismini ‘Fikret Değirmenci’ olarak verdiği üreticiden mandalina alımını bugünden başlayarak durdurma kararı almıştı.
Tescilli mandalina ve limonlar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
DÜNYA
Rusya, Türkiye'deki bir üreticiden mandalina alımını durdurdu
Dün, 11:42
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