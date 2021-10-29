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https://tr.sputniknews.com/20211029/rusya-ve-tacikistan-afganistan-konusunda-koordineli-hareket-edeceklerini-bir-kez-daha-teyit-etti-1050314692.html
Rusya ve Tacikistan, Afganistan konusunda koordineli hareket edeceklerini bir kez daha teyit etti
Rusya ve Tacikistan, Afganistan konusunda koordineli hareket edeceklerini bir kez daha teyit etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T22:36+0300
2021-10-29T22:36+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
sirojiddin muhriddin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Muhriddin, Afganistan'daki gelişmeler karşısında iki ülkenin eylemlerini koordine etmesini konuştu.Lavrov ve Muhriddin, Eylül ayında yapılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvelerinde alınan kararlar ve 20 Ekim'deki Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinin sonuçları uyarınca Afganistan'daki durumla ilgili konularda çabaları koordine etme niyetinde olduklarını teyit etti.Lavrov ve Muhriddin, Rusya-Tacikistan ilişkilerindeki güncel konuları ve önümüzdeki aylarda yapılacak üst düzey görüşmelerin hazırlıklarını da istişare etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceki bir görüşmesinde Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a gerekli görülmesi halinde Tacikistan'a Taliban tehdidiyle mücadele konusunda her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söylemişti.Bu kapsamda Rusya, Tacikistan'da askeri eğitimler düzenlemeye başlamış, bu ülkedeki üssünü ağır makineli tüfekler ve T-72B3M tanklarıyla güçlendirmiş olup dönem dönem tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210917/rusya-tacikistandaki-ussunu-t-72b3m-tanklariyla-guclendirecek-1048983123.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), sirojiddin muhriddin

Rusya ve Tacikistan, Afganistan konusunda koordineli hareket edeceklerini bir kez daha teyit etti

22:36 29.10.2021
© REUTERSAfganistan bayrağı
Afganistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Muhriddin, Afganistan'daki gelişmeler karşısında iki ülkenin eylemlerini koordine etmesini konuştu.
Lavrov ve Muhriddin, Eylül ayında yapılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvelerinde alınan kararlar ve 20 Ekim'deki Moskova formatındaki Afganistan görüşmelerinin sonuçları uyarınca Afganistan'daki durumla ilgili konularda çabaları koordine etme niyetinde olduklarını teyit etti.
Lavrov ve Muhriddin, Rusya-Tacikistan ilişkilerindeki güncel konuları ve önümüzdeki aylarda yapılacak üst düzey görüşmelerin hazırlıklarını da istişare etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önceki bir görüşmesinde Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a gerekli görülmesi halinde Tacikistan'a Taliban tehdidiyle mücadele konusunda her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söylemişti.
Bu kapsamda Rusya, Tacikistan'da askeri eğitimler düzenlemeye başlamış, bu ülkedeki üssünü ağır makineli tüfekler ve T-72B3M tanklarıyla güçlendirmiş olup dönem dönem tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.
2018'de Rus ordusunun hizmetine girmesi planlanan yeni askeri araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
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Rusya, Tacikistan’daki üssünü T-72B3M tanklarıyla güçlendirecek
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