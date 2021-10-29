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Rusya’da 56.7 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
Rusya’da 56.7 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, ülkede en az 56 milyon 700 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını, iki dozun vurulduğu kişi sayısının da 50... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T19:39+0300
2021-10-29T19:40+0300
koronavirüs
rusya
aşı
aşılama
pandemi
vaka sayısı
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin açıklamasında, “18 Ocak’tan beri devam eden aşılama süreci boyunca 56 milyon 787 bin 209 kişiye aşının ilk dozu yapıldı. İki doz yaptıran kişilerin sayısı 50 milyon 960 bin 796’ya ulaştı. Toplum düzeyindeki bağışıklık yüzde 46.8” ifadesine yer verildi.Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.Son 24 saatte 39 bin 849 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 8 milyon 432 bin 546’ya çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da gün içinde 1163 arttı ve 236 bin 220’ye yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 30 bin 462 artışla 7 milyon 302 bin 515’e ulaştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/rusya-maliye-bakani-siluanov-koronavirusle-mucadelenin-bir-gunluk-faturasini-acikladi-1049990183.html
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rusya, aşı, aşılama, pandemi, vaka sayısı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Rusya’da 56.7 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı

19:39 29.10.2021 (güncellendi: 19:40 29.10.2021)
© SputnikRusya, koronavirüs, aşı
Rusya, koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, ülkede en az 56 milyon 700 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını, iki dozun vurulduğu kişi sayısının da 50 milyon 900 binin üzerinde olduğunu duyurdu. Toplum düzeyindeki bağışıklığın yüzde 46.8 olduğu belirtildi.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin açıklamasında, “18 Ocak’tan beri devam eden aşılama süreci boyunca 56 milyon 787 bin 209 kişiye aşının ilk dozu yapıldı. İki doz yaptıran kişilerin sayısı 50 milyon 960 bin 796’ya ulaştı. Toplum düzeyindeki bağışıklık yüzde 46.8” ifadesine yer verildi.
Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.
Son 24 saatte 39 bin 849 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 8 milyon 432 bin 546’ya çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da gün içinde 1163 arttı ve 236 bin 220’ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 30 bin 462 artışla 7 milyon 302 bin 515’e ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.
Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.
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