https://tr.sputniknews.com/20211029/taraftar-saclarinin-dokulmesinden-sorumlu-tuttugu-manchester-uniteda-dava-acacak-1050299266.html

Manchester United taraftarı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak

Manchester United taraftarı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak

Manchester United taraftarı Andrew Tryan, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T14:40+0300

2021-10-29T14:40+0300

2021-10-29T14:45+0300

manchester united

spor

taraftar

saç dökülmesi

dava

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İngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda tarihi bir skorla 5-0 yendi.Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı ligdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı.NTV’de yer alan habere göre, bu maçın yankıları da halen devam ediyor. Bir Manchester United taraftarı, eşine az rastlanacak bir sebep yüzünden hukuki yollara başvuracak.Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.

https://tr.sputniknews.com/20211005/park-ji-sung-manchester-united-taraftarlarina-kopek-eti-uyarisi-1049531566.html

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manchester united, taraftar, saç dökülmesi, dava