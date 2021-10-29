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Manchester United taraftarı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak
Manchester United taraftarı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak
Manchester United taraftarı Andrew Tryan, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T14:40+0300
2021-10-29T14:45+0300
manchester united
spor
taraftar
saç dökülmesi
dava
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İngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda tarihi bir skorla 5-0 yendi.Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı ligdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı.NTV’de yer alan habere göre, bu maçın yankıları da halen devam ediyor. Bir Manchester United taraftarı, eşine az rastlanacak bir sebep yüzünden hukuki yollara başvuracak.Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.
https://tr.sputniknews.com/20211005/park-ji-sung-manchester-united-taraftarlarina-kopek-eti-uyarisi-1049531566.html
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manchester united, taraftar, saç dökülmesi, dava

Manchester United taraftarı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak

14:40 29.10.2021 (güncellendi: 14:45 29.10.2021)
© Twitter / MachdeportesFMManchester United'ı dava edecek olan taraftar
Manchester United'ı dava edecek olan taraftar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Twitter / MachdeportesFM
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Manchester United taraftarı Andrew Tryan, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak.
İngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda tarihi bir skorla 5-0 yendi.
Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı ligdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı.
NTV’de yer alan habere göre, bu maçın yankıları da halen devam ediyor. Bir Manchester United taraftarı, eşine az rastlanacak bir sebep yüzünden hukuki yollara başvuracak.
Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.
Park Ji-sung - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
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Park Ji-sung'dan Manchester United taraftarlarına 'köpek eti' uyarısı
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