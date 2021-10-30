https://tr.sputniknews.com/20211030/alec-baldwinin-katil-oldugu-set-sorusmasi-silah-sorumlusundan-yapimcilara-suclama-1050325893.html

Alec Baldwin'in katil olduğu set soruşması: Silah sorumlusundan yapımcılara suçlama

Alec Baldwin'in katil olduğu set soruşması: Silah sorumlusundan yapımcılara suçlama

Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Silahlardan sorumlu kişi ilk kez konuştu ve set güvenliği konusunda... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T14:28+0300

2021-10-30T14:28+0300

2021-10-30T14:28+0300

yaşam

silah

alec baldwin

film seti

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in setinde yaşanan ölümün yankıları sürüyor.Olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Ancak set çalışanlarına ilişkin iddialar Amerikan kamuoyunu bir süredir meşgul ediyor.İddiaların odağındaki isimlerden, silah sorumlusu Hannah Gutierrez bir hafta sonra sessizliğini bozdu. 24 yaşındaki Gutierrez, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada set güvenliğinin olmamasının nedeni olarak yapımcıları işaret etti.NTV'nin aktardığı haberde yapımcılar, eğitim ve diğer güvenlik önlemlerini almayı reddetti. Sette güvenlik toplantıları da yapılmadı.Filmin yapım şirketi ise setteki güvenlik sorunlarından haberdar edilmediklerini açıkladı. Filmin yapımcıları arasında Alec Baldwin de yer alıyor.Gutierrez 'Gerçek mermilerin' nereden geldiğini bilmediğini savundu. Silahların kontrolünün kendisine ait olduğunu ve hiç kimsenin silahlarla 'Gerçek mermi' attığını görmediğini de söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211027/alec-baldwinin-film-setinde-karistigi-kazayla-ilgili-yeni-bulgular-paylasildi-1050248336.html

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silah, alec baldwin, film seti