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https://tr.sputniknews.com/20211030/alec-baldwinin-katil-oldugu-set-sorusmasi-silah-sorumlusundan-yapimcilara-suclama-1050325893.html
Alec Baldwin'in katil olduğu set soruşması: Silah sorumlusundan yapımcılara suçlama
Alec Baldwin'in katil olduğu set soruşması: Silah sorumlusundan yapımcılara suçlama
Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Silahlardan sorumlu kişi ilk kez konuştu ve set güvenliği konusunda... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T14:28+0300
2021-10-30T14:28+0300
yaşam
silah
alec baldwin
film seti
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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in setinde yaşanan ölümün yankıları sürüyor.Olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Ancak set çalışanlarına ilişkin iddialar Amerikan kamuoyunu bir süredir meşgul ediyor.İddiaların odağındaki isimlerden, silah sorumlusu Hannah Gutierrez bir hafta sonra sessizliğini bozdu. 24 yaşındaki Gutierrez, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada set güvenliğinin olmamasının nedeni olarak yapımcıları işaret etti.NTV'nin aktardığı haberde yapımcılar, eğitim ve diğer güvenlik önlemlerini almayı reddetti. Sette güvenlik toplantıları da yapılmadı.Filmin yapım şirketi ise setteki güvenlik sorunlarından haberdar edilmediklerini açıkladı. Filmin yapımcıları arasında Alec Baldwin de yer alıyor.Gutierrez 'Gerçek mermilerin' nereden geldiğini bilmediğini savundu. Silahların kontrolünün kendisine ait olduğunu ve hiç kimsenin silahlarla 'Gerçek mermi' attığını görmediğini de söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211027/alec-baldwinin-film-setinde-karistigi-kazayla-ilgili-yeni-bulgular-paylasildi-1050248336.html
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silah, alec baldwin, film seti

Alec Baldwin'in katil olduğu set soruşması: Silah sorumlusundan yapımcılara suçlama

14:28 30.10.2021
© Fotoğraf : Santa Fe New MexicanAlec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© Fotoğraf : Santa Fe New Mexican
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Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Silahlardan sorumlu kişi ilk kez konuştu ve set güvenliği konusunda yapımcıları suçladı.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in setinde yaşanan ölümün yankıları sürüyor.
Olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Ancak set çalışanlarına ilişkin iddialar Amerikan kamuoyunu bir süredir meşgul ediyor.
© REUTERS / Carlo AllegriAlec Baldwin
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
Alec Baldwin
© REUTERS / Carlo Allegri
İddiaların odağındaki isimlerden, silah sorumlusu Hannah Gutierrez bir hafta sonra sessizliğini bozdu. 24 yaşındaki Gutierrez, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada set güvenliğinin olmamasının nedeni olarak yapımcıları işaret etti.
NTV'nin aktardığı haberde yapımcılar, eğitim ve diğer güvenlik önlemlerini almayı reddetti. Sette güvenlik toplantıları da yapılmadı.
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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27 Ekim, 23:47
Filmin yapım şirketi ise setteki güvenlik sorunlarından haberdar edilmediklerini açıkladı. Filmin yapımcıları arasında Alec Baldwin de yer alıyor.
Gutierrez 'Gerçek mermilerin' nereden geldiğini bilmediğini savundu. Silahların kontrolünün kendisine ait olduğunu ve hiç kimsenin silahlarla 'Gerçek mermi' attığını görmediğini de söyledi.
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