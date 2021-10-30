https://tr.sputniknews.com/20211030/izmirde-muz-yeme-paylasimi-yapan-8-kisi-gozaltina-alindi-1050327889.html

İzmir'de 'muz yeme' paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 'muz yeme' paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Sokak röportajı sırasında bir kişinin muz alamadığını dile getirmesi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T16:14+0300

2021-10-30T16:14+0300

2021-10-30T16:14+0300

türkiye

izmir

gözaltı

muz

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' sözleri sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını belirledi. Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.İki gün önce de İstanbul'da konuyla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/goc-idaresi-aciklama-yapti-muz-yeme-videosu-paylasan-suriyeliler-sinir-disi-edilecek-1050247943.html

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izmir, gözaltı, muz