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Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir
01:21 30.10.2021 (güncellendi: 01:27 30.10.2021)
© AAKılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin "Hayır" dediğini Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım. Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır" tepkisi gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'ten geçen ve CHP'nin "Hayır" dediğini Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili gelen eleştirilere tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım… Oğlumun er olarak askerlik yaptığını anlattım, Şahıs ve şürekası “Ama Suriye’ye profesyonel askerler gidecek” demeye başladılar.
Üzerine bazı kanallarda, değeri kendinden menkul bazı yorumculara propagandası da yaptırıldı. Bu korkunç bir algılama şeklidir.
Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp, bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!
Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp, bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 29, 2021