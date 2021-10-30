CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'ten geçen ve CHP'nin "Hayır" dediğini Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili gelen eleştirilere tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin "Hayır" dediğini Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Beni çok... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir

© AA Kılıçdaroğlu © AA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin "Hayır" dediğini Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım. Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır" tepkisi gösterdi.