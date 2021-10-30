https://tr.sputniknews.com/20211030/sudandaki-darbenin-lideri-burhan-ulkedeki-iktidar-degisikligini-darbe-olarak-gormemek-gerekiyor-1050323529.html

Sudan'daki darbenin lideri Burhan: Ülkedeki iktidar değişikliğini darbe olarak görmemek gerekiyor

Sudan'daki darbenin lideri Burhan: Ülkedeki iktidar değişikliğini darbe olarak görmemek gerekiyor

Sudan'da bu haftanın başlarında meydana gelen askeri darbenin lideri olan Ordu Genel Komutanı Abdulfettah Burhan, ülkedeki iktidar değişikliğinin darbe olarak... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T12:33+0300

2021-10-30T12:33+0300

2021-10-30T12:33+0300

dünya

sudan

darbe

abdulfettah burhan

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Sputnik'e konuşan Burhan, “Bunu darbe olarak görenler yanılıyor, çünkü şu anda iktidardayız ve biz de darbenin sonucunda devrilebilirdik. Yaşananlar bir yol düzeltmesi, bir geçiş düzeltmesidir ve bunu darbe olarak görenler, örneğin 12 Nisan’da (2019) olduğu gibi hükümetteki herhangi bir düzeltici hareketi de darbe olarak değerlendirmelidir” dedi.Geçiş döneminin ihlallerle dolu olduğuna vurgu yapan Burhan, “Partiler koalisyon kuramadılar, hiç bir konuda uzlaşma sağlayamadılar, yasama meclisi, il valileri üzerinde anlaşamadılar, siyasi güçleri bile sürece dahil edemediler” diye konuştu.Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un saldırı tehdidi nedeniyle rezidansından tahliye edildiğini belirterek, “Evinin çevresinde birkaç grup toplanmaya başladı. Bazı hareketlerin başladığını hissedince onu evden uzaklaştırdık, ancak şimdi evine döndü” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211026/sudan-ordusu-komutani-burhan-basbakan-hamdukun-sagligi-yerinde-bugun-evine-donecek-1050195305.html

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