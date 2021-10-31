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Ankara Büyükşehir’den ODTÜ yolu açıklaması: 8 taşınmaz Özelleştirme İdaresi’nce satışa çıkarılmıştır
Ankara Büyükşehir’den ODTÜ yolu açıklaması: 8 taşınmaz Özelleştirme İdaresi’nce satışa çıkarılmıştır
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “ODTÜ yolundaki araziler satışa çıkarıldı” haberleri ile ilgili olarak, “Haberde yer alan ve satışı yapılacağı duyurulan 8... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T04:03+0300
2021-10-31T04:04+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
orta doğu teknik üniversitesi (odtü)
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, “ODTÜ yolundaki araziler satışa çıkarıldı” yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, katılımcı, şeffaf, kamu yararını önceleyen ve rant projelerini reddeden bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürmekte kararlıdır.” denildi.Açıklama şöyle:'Belediyemizle hiçbir alakası yoktur''Atatürk Orman Çiftliğine ait hiçbir taşınmaz ABB’nin satış listesinde yoktur''Yolun imar planından kaldırılması amacıyla girişimlerde bulunulmaktadır''ABB’nin yeni yönetimi, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı hizmet etmeyi sürdürecek'
https://tr.sputniknews.com/20211021/odtuden-gececek-yolun-proje-ihalesi-imzalandi-1050063204.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, orta doğu teknik üniversitesi (odtü)

Ankara Büyükşehir’den ODTÜ yolu açıklaması: 8 taşınmaz Özelleştirme İdaresi’nce satışa çıkarılmıştır

04:03 31.10.2021 (güncellendi: 04:04 31.10.2021)
© DHAODTÜ yolu
ODTÜ yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “ODTÜ yolundaki araziler satışa çıkarıldı” haberleri ile ilgili olarak, “Haberde yer alan ve satışı yapılacağı duyurulan 8 adet taşınmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce değil Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca satışa çıkarılmıştır. Belediyemizle hiçbir alakası yoktur” açıklaması yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, “ODTÜ yolundaki araziler satışa çıkarıldı” yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, katılımcı, şeffaf, kamu yararını önceleyen ve rant projelerini reddeden bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürmekte kararlıdır.” denildi.
Açıklama şöyle:

'Belediyemizle hiçbir alakası yoktur'

Bugün bazı basın kurumlarında yer alan ve dezenformasyon içeren haberler ile bu haberlerin ‘…ODTÜ yolu projesinin Mansur Yavaş Yönetimi tarafından onaylanmasından sonra bölgedeki bazı araziler Hazine tarafından satışa çıkarılmaya başlandı… Satıştaki Susuz arazilerine iyi bakın zira Atatürk Orman Çiftliği arazisi yüksek ihtimal. Susuz’dakilerin pasif tapu kayıtlarını açıklayın. ABB tarafından ODTÜ Yolu çevresi yapılaşmaya açılmayacaktır denilen yerler parsel parsel satışa çıktı’ cümleleriyle sosyal medyada paylaşılması üzerine; Haberde yer alan ve satışı yapılacağı duyurulan 8 adet taşınmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce değil Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca satışa çıkarılmıştır. Belediyemizle hiçbir alakası yoktur.

'Atatürk Orman Çiftliğine ait hiçbir taşınmaz ABB’nin satış listesinde yoktur'

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin satışa çıkarttığı araziler başka arazilerdir. Bu araziler ODTÜ’yü ikiye bölen yol karşılığında ABB’ye verilen araziler değildir. ABB’nin yıllara sair Hazineden yaklaşık 639 milyon TL’lik alacağına karşılık, mahsuplaşmak amacıyla, Hazinece ABB’ye satış yetkisi verilen arazilerdir. Susuz bölgesindeki araziler de bunlardandır. Atatürk Orman Çiftliğine ait hiçbir taşınmaz ABB’nin satış listesinde yoktur. Kaldı ki, AOÇ’ye ait taşınmazların tasarruf yetkisi zaten ABB’de değildir.

'Yolun imar planından kaldırılması amacıyla girişimlerde bulunulmaktadır'

ODTÜ yolu projesi (planı), Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın döneminde onaylanmamıştır. Bu yolun Koruma Amaçlı 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Planların yürürlüğü mahkeme kararıyla devam etmektedir.
ODTÜ’yü ikiye bölen ‘tünel yolun’ yapımına ilişkin şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde herhangi bir çalışma YOKTUR. Aksine, yolun imar planından kaldırılması amacıyla ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

'ABB’nin yeni yönetimi, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı hizmet etmeyi sürdürecek'

Hal böyle iken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetim anlayışını belirli çevrelerin kavrayamadığı ortadadır. Kendileri dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülleri olmayan bu çevrelerin sürekli olarak ve çeşitli gerekçelerle Ankara Büyükşehir Belediyesini hedef almayı alışkanlık haline getirmeleri inkâr edilemez bir vakıadır. Bu çevreler, kendi fikirlerini hukuktan bile üstün görmekte olup, kurumumuzun bu anlayışı kabul etmesi söz konusu değildir, olmayacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, katılımcı, şeffaf, kamu yararını önceleyen ve rant projelerini reddeden bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürmekte kararlıdır.
ODTÜ’deki ağaç kesimi havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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21 Ekim, 22:05
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