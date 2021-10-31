Ankara Büyükşehir’den ODTÜ yolu açıklaması: 8 taşınmaz Özelleştirme İdaresi’nce satışa çıkarılmıştır

Hal böyle iken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetim anlayışını belirli çevrelerin kavrayamadığı ortadadır. Kendileri dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülleri olmayan bu çevrelerin sürekli olarak ve çeşitli gerekçelerle Ankara Büyükşehir Belediyesini hedef almayı alışkanlık haline getirmeleri inkâr edilemez bir vakıadır. Bu çevreler, kendi fikirlerini hukuktan bile üstün görmekte olup, kurumumuzun bu anlayışı kabul etmesi söz konusu değildir, olmayacaktır.