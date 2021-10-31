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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Gerçekten çok mutsuzum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Gerçekten çok mutsuzum
Üst üste gelen yenilgiler nedeniyle mutsuz olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, “Bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T00:51+0300
2021-10-31T00:51+0300
spor
süper lig
fenerbahçe
vitor pereira
holding konyaspor
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Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, son haftalarda arka arkaya alınan sonuçlardan dolayı mutsuz olduğunu söyledi.Pereira, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını söyledi.Geçen hafta aldıkları yenilgiden dolayı bu maçın öneminin daha da arttığını vurgulayan Pereira, şunları kaydetti:Pereira, Konyaspor karşısında ilk yarıda gösterdikleri performansın, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçların içinden en kötüsü olduğunu söyledi.'Maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok'İlk yarı hiçbir reaksiyon gösteremediklerini anlatan Pereira, "Konyaspor'a, hiç bir şey yapmadan 2-0 yapabilme fırsatı verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstelenirim. Yarından itibaren kendi aramızda bu durumu çevirmek için neler yapabiliriz onu konuşacağız" diye konuştu.Pereira, bir gazetecinin "Üzgün ve yıkık bir Vitor Pereira görüyoruz. Kendisini ve sporcularını rehabilite edebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
https://tr.sputniknews.com/20211029/eski-fenerbahce-yoneticisi-makaroglu-bir-daha-asla-ali-koc-icin-calismam-1050313822.html
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süper lig, fenerbahçe, vitor pereira, holding konyaspor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Gerçekten çok mutsuzum

00:51 31.10.2021
© İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU-AW454755Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU-AW454755
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Üst üste gelen yenilgiler nedeniyle mutsuz olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, “Bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok mutsuzum” dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, son haftalarda arka arkaya alınan sonuçlardan dolayı mutsuz olduğunu söyledi.
Pereira, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını söyledi.
Geçen hafta aldıkları yenilgiden dolayı bu maçın öneminin daha da arttığını vurgulayan Pereira, şunları kaydetti:
"Bütün hafta bunun için çalıştık. Nedendir bilemiyorum maça kötü başladık. Bir hatadan dolayı 1-0 geriye düştük. Daha sonra yaptığımız ikinci hatada maç 2-0 oldu. İlk yarıda takımım gereken reaksiyonu gösteremedi. Sahada agresif olamadık. Karakter koyamadık, topu bulamadık. Topu kazanmak için agresif olamadık. Gerçekten takımımın 2-0'dan sonra bloke olmuş gibiydi. Sahaya bir sinyal göndermemiz gerekiyordu. Bu yüzden de değişiklikleri yaptık. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Takım ruhunu sahaya sergilemeye çalıştık. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Daha sonrada sakatlıklar meydana geldi ki büyük ihtimal ciddi sakatlıklar bunlar. Bir kişi eksik oynadığımız bölümde de savaştık, denedik. İlk yarıdaki oynamış olduğumuz oyun gerçekten çok kötüydü."
Pereira, Konyaspor karşısında ilk yarıda gösterdikleri performansın, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçların içinden en kötüsü olduğunu söyledi.

'Maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok'

İlk yarı hiçbir reaksiyon gösteremediklerini anlatan Pereira, "Konyaspor'a, hiç bir şey yapmadan 2-0 yapabilme fırsatı verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstelenirim. Yarından itibaren kendi aramızda bu durumu çevirmek için neler yapabiliriz onu konuşacağız" diye konuştu.
Pereira, bir gazetecinin "Üzgün ve yıkık bir Vitor Pereira görüyoruz. Kendisini ve sporcularını rehabilite edebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Tabii ki arka arkaya oynadığımız bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok mutsuzum. Ben temsil ettiğim camiayı biliyorum. Ne kadar büyük taraftarları olan bir camiayı temsil ettiğimi biliyorum. Milyonlarca insanı temsil ediyoruz ve bizim aldığımız sonuçlar, onların haftayı mutlu veya mutsuz geçirmesine sebep oluyor ki biz de onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Yarın bizim için reaksiyon gösterme günüdür. Hatalarımızı düzeltme günüdür. Oyuncularımızı duygusal anlamda ayağa kaldırma günü. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum çünkü bu sezon gerçekten çok iyi oynadığımız maçlar var. Bugünkü maçın asla tekrarlanmaması gerekiyor. Bugünkü 45 dakikada maçı tamamen rakibe verdik."
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