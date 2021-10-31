https://tr.sputniknews.com/20211031/fenerbahce-teknik-direktoru-pereira-gercekten-cok-mutsuzum-1050336405.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Gerçekten çok mutsuzum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Gerçekten çok mutsuzum

Üst üste gelen yenilgiler nedeniyle mutsuz olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, “Bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T00:51+0300

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spor

süper lig

fenerbahçe

vitor pereira

holding konyaspor

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Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, son haftalarda arka arkaya alınan sonuçlardan dolayı mutsuz olduğunu söyledi.Pereira, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını söyledi.Geçen hafta aldıkları yenilgiden dolayı bu maçın öneminin daha da arttığını vurgulayan Pereira, şunları kaydetti:Pereira, Konyaspor karşısında ilk yarıda gösterdikleri performansın, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçların içinden en kötüsü olduğunu söyledi.'Maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok'İlk yarı hiçbir reaksiyon gösteremediklerini anlatan Pereira, "Konyaspor'a, hiç bir şey yapmadan 2-0 yapabilme fırsatı verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça başlangıç şeklimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstelenirim. Yarından itibaren kendi aramızda bu durumu çevirmek için neler yapabiliriz onu konuşacağız" diye konuştu.Pereira, bir gazetecinin "Üzgün ve yıkık bir Vitor Pereira görüyoruz. Kendisini ve sporcularını rehabilite edebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

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süper lig, fenerbahçe, vitor pereira, holding konyaspor