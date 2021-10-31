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Gintsburg, Sputnik V’nin AB’de hala tescil edilmemesiyle ilgili olası nedenleri açıkladı
Gintsburg, Sputnik V’nin AB’de hala tescil edilmemesiyle ilgili olası nedenleri açıkladı
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sputnik V aşısının başarılarını... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T10:58+0300
2021-10-31T11:09+0300
koronavirüs
rusya
ab
ema
aleksandr gintsburg
sputnik v
gamaleya araştırma merkezi
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Veçernyaya Moskva gazetesine konuşan Gintsburg, “Aşılama kampanyası Sputnik V aşısının koronavirüsün birçok varyantına karşı korumada mükemmel iş çıkardığını gösterdi. Ancak EMA görevlileri ve kısmen DSÖ bunu görmek istemiyor” dedi. Gintsburg’a göre aşılama kampanyası sırasında elde edilen bulgular temel alınsaydı aşının tanınması sürecinde daha hızı yol kat edilebilirdi. Bununla birlikte Avrupa ve Rusya’daki mevzuatlardaki farklılıklar da gecikmenin olası nedenleri arasında. Gintsburg, bu gibi ‘pürüzlerin’ istendiğinde Rus aşısıyla ilgili ‘kusur bulmaya’ yol açabileceğini ekledi. Sputnik V, mart ayından bu yana EMA’nın uzman inceleme aşamalarından geçiyor. Aşı şu anda 70 ülkede aşılanmış durumda.
https://tr.sputniknews.com/20211029/gintsburg-rusyada-sputnik-v-tabanli-iki-nazal-asi-daha-yakinda-kullanimda-olacak-1050288320.html
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rusya, ab, ema, aleksandr gintsburg, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi

Gintsburg, Sputnik V’nin AB’de hala tescil edilmemesiyle ilgili olası nedenleri açıkladı

10:58 31.10.2021 (güncellendi: 11:09 31.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik aşısı, koronavirüs, Rusya
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sputnik V aşısının başarılarını fark etmemeyi tercih ettiğini ifade etti.
Veçernyaya Moskva gazetesine konuşan Gintsburg, “Aşılama kampanyası Sputnik V aşısının koronavirüsün birçok varyantına karşı korumada mükemmel iş çıkardığını gösterdi. Ancak EMA görevlileri ve kısmen DSÖ bunu görmek istemiyor” dedi.
Gintsburg’a göre aşılama kampanyası sırasında elde edilen bulgular temel alınsaydı aşının tanınması sürecinde daha hızı yol kat edilebilirdi. Bununla birlikte Avrupa ve Rusya’daki mevzuatlardaki farklılıklar da gecikmenin olası nedenleri arasında. Gintsburg, bu gibi ‘pürüzlerin’ istendiğinde Rus aşısıyla ilgili ‘kusur bulmaya’ yol açabileceğini ekledi.
Sputnik V, mart ayından bu yana EMA’nın uzman inceleme aşamalarından geçiyor. Aşı şu anda 70 ülkede aşılanmış durumda.
Rusya'da geliştirilen ilk koronavirüs aşısının üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
KORONAVİRÜS
Gintsburg: Rusya’da ‘Sputnik V’ tabanlı iki nazal aşı daha yakında kullanımda olacak
29 Ekim, 04:47
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