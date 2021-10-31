https://tr.sputniknews.com/20211031/gintsburg-sputnik-vnin-abde-hala-tescil-edilmemesiyle-ilgili-olasi-nedenleri-acikladi--1050340953.html

Gintsburg, Sputnik V’nin AB’de hala tescil edilmemesiyle ilgili olası nedenleri açıkladı

Gintsburg, Sputnik V’nin AB’de hala tescil edilmemesiyle ilgili olası nedenleri açıkladı

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sputnik V aşısının başarılarını... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T10:58+0300

2021-10-31T10:58+0300

2021-10-31T11:09+0300

koronavirüs

rusya

ab

ema

aleksandr gintsburg

sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

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Veçernyaya Moskva gazetesine konuşan Gintsburg, “Aşılama kampanyası Sputnik V aşısının koronavirüsün birçok varyantına karşı korumada mükemmel iş çıkardığını gösterdi. Ancak EMA görevlileri ve kısmen DSÖ bunu görmek istemiyor” dedi. Gintsburg’a göre aşılama kampanyası sırasında elde edilen bulgular temel alınsaydı aşının tanınması sürecinde daha hızı yol kat edilebilirdi. Bununla birlikte Avrupa ve Rusya’daki mevzuatlardaki farklılıklar da gecikmenin olası nedenleri arasında. Gintsburg, bu gibi ‘pürüzlerin’ istendiğinde Rus aşısıyla ilgili ‘kusur bulmaya’ yol açabileceğini ekledi. Sputnik V, mart ayından bu yana EMA’nın uzman inceleme aşamalarından geçiyor. Aşı şu anda 70 ülkede aşılanmış durumda.

https://tr.sputniknews.com/20211029/gintsburg-rusyada-sputnik-v-tabanli-iki-nazal-asi-daha-yakinda-kullanimda-olacak-1050288320.html

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rusya, ab, ema, aleksandr gintsburg, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi