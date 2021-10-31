Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211031/rekabet-kurumunun-ceza-verdigi-carrefoursa-yargi-yoluna-basvuracagiz-1050341344.html
Rekabet Kurumu’nun ceza verdiği CarrefourSA: Yargı yoluna başvuracağız
Rekabet Kurumu’nun ceza verdiği CarrefourSA: Yargı yoluna başvuracağız
CarrefourSA, Rekabet Kurumu tarafından, perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik soruşturma sonucu şirkete verilen ceza kararına... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T11:40+0300
2021-10-31T11:40+0300
türkiye
carrefoursa
ekonomi
rekabet kurumu
market
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1043321560_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1e368df2573bc3ad61c280a374a941ac.jpg
Açıklamada, şirketin, Sabancı Holding'in gücü ve Fransız Carrefour'un perakende deneyimi ile ilk mağazanın açıldığı 1993'ten bu yana doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet misyonu ile hizmet ettiği belirtildi.CarrefourSA'nın 11 bin çalışanı ile günde 500 bin kişiye mağazalarında hizmet verdiği, ayda 8 milyon ziyaretçi ile online operasyonlarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20211030/migrosun-ardindan-bim-de-fahis-fiyat-cezasini-yargiya-tasiyor-1050321608.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1043321560_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_9b31c0af330861d88afcff1e57debf4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
carrefoursa, ekonomi, rekabet kurumu, market, fahiş fiyat

Rekabet Kurumu’nun ceza verdiği CarrefourSA: Yargı yoluna başvuracağız

11:40 31.10.2021
© AAMarket, alışveriş
Market, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AA
Abone ol
CarrefourSA, Rekabet Kurumu tarafından, perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik soruşturma sonucu şirkete verilen ceza kararına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şirketin, Sabancı Holding'in gücü ve Fransız Carrefour'un perakende deneyimi ile ilk mağazanın açıldığı 1993'ten bu yana doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet misyonu ile hizmet ettiği belirtildi.
CarrefourSA'nın 11 bin çalışanı ile günde 500 bin kişiye mağazalarında hizmet verdiği, ayda 8 milyon ziyaretçi ile online operasyonlarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her zaman 'önce müşteri' diyerek taze ve çeşidi bol kaliteli ürünleri en uygun fiyat politikasıyla sunarak müşterilerimizin tasarruflu alışveriş yapması en önemli hedefimiz olmuştur. Tüm dünyanın önemli bir mücadele verdiği, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile rafların boşaldığı pandemi sürecinde halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, ürünlere en uygun ve en hızlı şekilde ulaşabilmesi için canla başla çalıştık, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada tedarik zincirlerindeki sorunların maliyet baskısını artırdığı ve yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu daha da yukarı çektiği bir dönemde ülkemizde de enflasyon olumsuz seyrini sürdürürken, CarrefourSA olarak fiyat artış taleplerini tüketiciye yansıtmama konusunda tüm gücümüzle azami mücadeleyi vermekteyiz. Hal böyleyken Rekabet Kurumunca şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbirini kabul etmediğimizi ve yasal haklarımız doğrultusunda kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı belirtmek isteriz. CarrefourSA olarak, geçmişte olduğu üzere gelecekte de doğru ürünü, doğru üreticiden alıp doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla müşterilerimize sunmaya devam edeceğimizi değerli kamuoyumuzun bilgisine sunarız."
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
Migros'un ardından BİM de 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
Dün, 10:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:18Şarkıcı Serpil Benay: İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
12:15Yargıtay'dan oğluyla gelininin cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını merak eden kaynanayla ilgili karar
12:03EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti
12:02AnadoluJet, Ankara-Tebriz uçuşlarına başlıyor
11:52DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü
11:46Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin ilk kez konuştu
11:40Rekabet Kurumu’nun ceza verdiği CarrefourSA: Yargı yoluna başvuracağız
11:25Hastasından 15 bin TL 'bıçak parası' isteyen profesöre 10 yıl hapis istemi
11:13Roma'da Erdoğan- Biden görüşmesi başladı
10:58Gintsburg, Sputnik V’nin AB’de hala tescil edilmemesiyle ilgili olası nedenleri açıkladı
10:56Suya düşen ineği ateş yakıp ısıttılar
10:50İstanbul'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
10:33Bisiklet kullanımını teşvik için finansal destek geliyor
10:29Asker eğlencesine katılan teyzeden dans figürleri: Takla atıp dizleri üzerinde oynadı
10:05Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Kentteki aşılama hızı 4-5 kat arttı
09:57Asbaşkan Kocadağ: Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın alacağı puanların önüne geçti
09:45Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı
09:29Japonya genel seçim için sandık başında
09:25Meksika’da Mayalara ait 1000 yıldan eski bir kano bulundu
09:08Antalya'da tur midibüsü devrildi: 8 Rus turist yaralı