https://tr.sputniknews.com/20211101/akciger-tomografi-cekimi-pandemide-20-kat-artti-1050360480.html

Akciğer tomografi çekimi pandemide 20 kat arttı

Akciğer tomografi çekimi pandemide 20 kat arttı

Türkiye, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ve tomografi çekiminde dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T10:36+0300

2021-11-01T10:36+0300

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yaşam

türkiye

sağlık bakanlığı

doktor

hasta

tomografi

mr

koronavirüs

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Türk Radyoloji Derneği’nin (TRD) düzenlediği “42. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2021” toplantısında konuşan Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Hazırolan, pandemi döneminde akciğer tomografi çekimi 20 kat arttığı açıkladı. Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; Türkiye’de 5000’e yakın radyolog olduğunu söyleyen Hazırolan, 8 radyoloji uzmanının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. “Bütün ana bilim dalları içinde en çok kayıp veren üçüncü bölümüz” diyen Hazorolan, “Hastalar ile direkt teması olan bir grubuz. Hala hasta olan arkadaşlarımız var” dedi. Yaşanan sorunlardan bahseden Prof. Dr. Hazırolan, “Toplum sağlığı hakkında en kritik noktada yer alan radyolojinin önemi halkımızca bilinmiyor. Hatta radyologların ne iş yaptığı anlaşılamamakta. Oysa radyoloji tıbbın gören gözüdür” dedi.'Radyolojik görüntüleme sayısı artıyor'Radyolojik görüntüleme sayısının hızla arttığına işaret eden Prof. Dr. Tuncay Hazırolan sözlerini şöyle sürdürdü:Doktorlara 'Bir MR bile istemedi' tepkisiProf. Dr. Pınar Koşar, hastaların da MR ya da tomografi istenmemesi durumunda “mutsuz” olduklarını belirterek, şunları dedi:

https://tr.sputniknews.com/20211021/60-yasindaki-hasta-mr-makinesinin-oksijen-tupunu-yutmasi-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1050055366.html

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türkiye, sağlık bakanlığı, doktor, hasta, tomografi, mr, koronavirüs