https://tr.sputniknews.com/20211101/barclays-ceosu-epsteinla-iliskisine-dair-sorusturma-raporu-nedeniyle-istifa-etti-1050376725.html

Barclays CEO'su, Epstein'la ilişkisine dair soruşturma raporu nedeniyle istifa etti

Barclays CEO'su, Epstein'la ilişkisine dair soruşturma raporu nedeniyle istifa etti

Mali ve sınıfsal gücünü kullanarak reşit olmayan kızları seks kölesi yapan ve onları nüfuzlu kişilere pazarlayarak gücüne güç katan Epstein'ın hayaleti eski... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T16:19+0300

2021-11-01T16:19+0300

2021-11-01T16:31+0300

dünya

barclays bank

jeffrey epstein

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ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder finansçı Jeffrey Epstein'la bağlantılı büyük başlardan birinin daha üzeri çizildi. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Britanya merkezli Barclays'in CEO'su Jes Staley, Britanya mali denetim kuruluşu FCA ile Britanya Merkez Bankası'nın (PRA) Epstein'la ilişkilerine açtığı soruşturma nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Yerine derhal küresel piyasalar sorumlusu C.S. Venkatakrishnan'ın getirildiği Staley, denetçilerin bulgularına itiraz edeceğini açıkladı.Cuma günü FCA ile PRA Staley'nin 'Epstein ile ilişkisini şirkete nasıl tasvir ettiğine' yönelik soruşturmanın yayımlanmamış raporundaki bulguları Barcley ile paylaşmasını, bugün Staley'in mali piyasalarda şok etkisi yaratan gidişi takip ederken, bankanın hisseleri yüzde 2 değer kaybetti. Barclays "Bu sonuçların ve Staley'in itiraz etme niyetinin ışığında Yönetim Kurulu ile Staley CEO ve direktör rolünü bırakmasında mutabık kaldı" açıklamasını yaparak ekledi:"Soruşturmada, Staley'nin Epstein için iddia edilen suçları gördüğü ya da farkında olduğuna yönelik bir bulguya rastlanmadığının altının çizilmesi gerekiyor. Bu da Epstein'in 2019 yazında gözaltına alınmasının ardından Staley'e verdiğimiz desteğin dayanak noktasıydı" Banka 'soruşturma sürecinin henüz bitmediğini ve ilk sonuçlar üzerinden başka bir açıklama yapmasının uygun olmayacağını' belirtti.Soruşturma, JPMorgan yatırım bankasının denetçilere, Staley'nin JPMorgan'ın başkanı olduğu dönemde Epstein ile arasındaki e-postaları vermesine koşut açılmıştı.Staley, J.P. Morgan'daki 2013 yılına dek devam eden 34 yıllık kariyeri boyunca, 2008'de seks suçlusu olarak mahkumiyet almasına rağmen eski ABD Başkanları dahil elit kesimlerle yakın ilişkileri bulunan Epstein'la bankanın önemli bir müşterisi olduğundan epeyce iştigal etmişti. The New York Times gazetesinin 2019 tarihli haberine göre Epstein onlarca varlıklı müşteriyi Staley'e yönlendirmişti. Staley'nin 2008-09 yıllarında reşit olmayan biriyle fuhuştan hüküm giydiği sırada Epstein'ı hapishanede ziyaret ettiği, 2015 yılında Epstein'ın özel adasını ziyaret ettiği da haberlere yansımıştı. Staley ise şubat ayında gazetecilere verdiği demeçte, 'Epstein ile ilişkisinin 2013'te JPMorgan'dan ayrıldıktan sonra önemli ölçüde zayıfladığını ve 2015'te Barclays'in başına geldiğinden beri ünlü finansçıyı görmediğini' savunarak şöyle konuşmuştu:"Onu iyi tanıdığımı sanırdım ama tanımamışım. Şimdi hepimizin bildiklerinin ışığında geriye dönüp baktığımda, Jeffrey Epstein ile herhangi bir ilişkim olduğu için çok pişmanım."Barclays'in açıklamasına göre 2.5 milyon sterlinlik (3.5 milyon dolar) bir yıllık maaşı ile primleri almaya devam edecek ve başka masraflarla tazminatlara hak kazanabilecek olan Staley, Epstein'la ilişkileri peşini bırakmayan ilk üst düzey isim değil. Milyarder yatırımcı Leon Black, Epstein'a vergi ve emlak planlaması için 158 milyon dolar ödediğinin tespit edilmesi üzerine kurucu ortağı olduğu özel sermaye şirketi Apollo'dan bu yılın başlarında istifa etti.Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prensi Andrew, Epstein ile ilişkileri nedeniyle kraliyet görevlerini bırakması sonrası, Epstein tarafından henüz reşit değilken seks kölesi yapılan Virginia Roberts Giuffre'nin ABD'de açtığı cinsel saldırı davasında 14 Temmuz'a dek ifade vermeye çağrıldı. Dünyanın en zenginleri listesini dolduran ABD'li teknoloji devlerinin 'babası' konumundaki Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Epstein'la ilişkilerinin basına yansıması üzerine onunla vakit geçirmekle 'büyük hata yapmış olduğu' açıklamasında bulundu.011114 GMT Nov 21

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barclays bank, jeffrey epstein