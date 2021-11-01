https://tr.sputniknews.com/20211101/bmye-gore-servetinin-yuzde-2siyle-acliktan-olenleri-kurtarabilecek-musk-kanitlayin-yapayim-1050361815.html

BM'ye göre servetinin yüzde 2’siyle açlıktan ölenleri kurtarabilecek Musk: Kanıtlayın, yapayım

BM'ye göre servetinin yüzde 2’siyle açlıktan ölenleri kurtarabilecek Musk: Kanıtlayın, yapayım

BM Dünya Gıda Programı Direktörü'nün "Servetinin yüzde 2’si açlıktan ölmenin eşiğindeki 42 milyon insanın hayatını kurtarabilir" çağrısına, Elon Musk'tan "6... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T11:21+0300

2021-11-01T11:21+0300

2021-11-01T11:32+0300

dünya

abd

elon musk

bm dünya gıda programı (wfp)

birleşmiş milletler (bm)

milyarder

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın Direktörü David Beasley'nin açlıktan ölümlerin engellenmesi için milyarderlerin servetlerini seferber etmesi çağrısına, en zenginler listesinin tepesindeki Elon Musk tepki gösterdi. CNN'e konuşan Beasley'nin koronavirüs pandemisinde servetlerine servet katan en zenginlere "Milyarderlerin şimdi bir kereye mahsus devreye girmesi gerekiyor. Eğer onlara ulaşamazsak, kelimenin gerçek anlamıyla ölecek 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar yeterli. Bu karmaşık bir mesele değil" çağrısına, ABD'li teknoloji devi Musk'tan yanıt gecikmedi. ABD'li milyarderlerin net serveti pandemi başladığından beri iki katına çıkıp 5.04 trilyon dolara ulaşırken, net değeri 311 milyar olan, yani BM gıda şefinin çağrısını tek başına servetinin yüzde 2'siyle karşılayabilecek olan Musk, 'BM'nin bu paranın krizi nasıl çözeceğini kanıtlaması halinde Tesla hisselerini derhal satacağını' söyledi. Elektrikli otomotiv devi Tesla, uzay teknolojisi-seyahati şirketi SpaceX gibi yüksek teknoloji devlerini kurup yöneten Musk, Twitter'da şu paylaşımları yaptı:"Dünya Gıda Programı tweet dizisiyle 6 milyar doların açlık krizini nasıl çözeceğini betimlerse, Tesla hisselerini hemen şimdi satıp bunu yapacağım.""Ama muhasebe hesapları açık kaynak olarak sunulmalı ki, kamuoyu paranın nasıl harcandığını tam tamına görsün." Beasley, Musk'a, "Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz bunlardan tamamen emin olmak için bizimle birlikte çalışabilir ve inceleyebilir" tweetiyle yanıt vererek ekledi:"BM Dünya Gıda Programı, hiçbir zaman 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözeceğini söylemedi. Bu, sadece, eşi benzeri görülmemiş açlık krizi sırasında 42 milyon hayat kurtarmak için tek seferlik bir bağış."Hertz'in verdiği 100 bin araçlık siparişle Tesla'nın bir günde 36 milyar dolarlık net değer artışı elde ettiğine dikkat çekerek "Tebrikler, Elon! Bir günlük artışınızın 1/6'sı kıtlık/açlık tarafından kapısı çalınan 42 milyonun hayatını kurtarır. Eşi benzeri görülmemiş kriz. Eşi benzeri görülmemiş zenginlik. Yardım!!" diye tweetleyen BM gıda şefi, CNN'e demecinde de şunları söyledi:"Bu karmaşık bir mesele değil. Milyarderlerden bunu her gün, her hafta, her yıl yapmalarını istemiyorum.""ABD'deki listenin başındaki en büyük 400 milyarderin net servet artışı geçen yıl 1.8 trilyon dolardı. Tek istediğim, net değer artışınızın 0.36'sı. Ben insanların para kazanmasından yanayım, ama tanrı biliyor ki, şu anda çok ihtiyacı olan insanlara yardım etmeniz için tümüyle tarafım. Dünyanın başı dertte."

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abd, elon musk, bm dünya gıda programı (wfp), birleşmiş milletler (bm), milyarder