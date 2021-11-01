https://tr.sputniknews.com/20211101/daha-once-5er-kez-girdikleri-ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegi-ile-yakalandilar-1050379915.html

Daha önce 5'er kez girdikleri ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandılar

Daha önce 5'er kez girdikleri ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandılar

Osmaniye'de, daha önce 5’er kez girdikleri ancak kazamadıkları motorlu taşıtlar sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye çalışan 27 yaşındaki U.S... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T17:16+0300

2021-11-01T17:16+0300

2021-11-01T17:17+0300

yaşam

polis

osmaniye

ehliyet

sınav

kopya

düzenek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050379783_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_0c9ae46d94ed4abea07d34bf72d9094f.jpg

Osmaniye Adnan Menderes Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.'nin üzerinde arama yaptı. Arama özel olarak dikilmiş kıyafetlerinin içerisinden, 2 cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi. Ses ve görüntülü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce 5'er kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Şüphelilerin üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211025/ehliyet-sinavinda-bocekli-kopya-girisimi-1050163414.html

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polis, osmaniye, ehliyet, sınav, kopya, düzenek