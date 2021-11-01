https://tr.sputniknews.com/20211101/fahrettin-altun-turkiyenin-yesil-kalkinma-devrimini-anlatan-detayli-bir-kitap-hazirliyoruz-1050368144.html

İletişim Başkanı: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz

İletişim Başkanı: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz

İletişim Başkanlığı, İskoçya’nın Glasgow kentinde 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi Paneli' düzenleyecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T13:25+0300

2021-11-01T13:25+0300

2021-11-01T13:33+0300

türkiye

fahrettin altun

g20 zirvesi

birleşmiş milletler (bm)

iletişim başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044051340_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_91736d2f3c41bfde1b779831b04f1c98.jpg

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında 3 Kasım'da 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon' başlıklı bir panel düzenleyecek.Panelde, iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezli politikalar konuları ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri konularında değerlendirmeler yapılacak.TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını söyledi. TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.'Sayın Cumhurbaşkanımız kitabı, ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti' Öte yandan, Erdoğan'ın sunum yazısıyla Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırladıklarını bildiren Altun, "Kitabımız İletişim Başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminin anlatıldığı bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı İletişim Başkanlığı sayfasından ülkemizin yeşil kalkınma devrimini incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210908/chp-lideri-kilicdaroglu-ulkemiz-iklim-ve-su-krizinin-tam-ortasinda-1048712373.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin altun, g20 zirvesi, birleşmiş milletler (bm), iletişim başkanlığı