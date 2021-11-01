Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211101/fahrettin-altun-turkiyenin-yesil-kalkinma-devrimini-anlatan-detayli-bir-kitap-hazirliyoruz-1050368144.html
İletişim Başkanı: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz
İletişim Başkanı: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz
İletişim Başkanlığı, İskoçya’nın Glasgow kentinde 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi Paneli' düzenleyecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:25+0300
2021-11-01T13:33+0300
türkiye
fahrettin altun
g20 zirvesi
birleşmiş milletler (bm)
iletişim başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044051340_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_91736d2f3c41bfde1b779831b04f1c98.jpg
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında 3 Kasım'da 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon' başlıklı bir panel düzenleyecek.Panelde, iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezli politikalar konuları ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri konularında değerlendirmeler yapılacak.TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını söyledi. TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.'Sayın Cumhurbaşkanımız kitabı, ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti' Öte yandan, Erdoğan'ın sunum yazısıyla Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırladıklarını bildiren Altun, "Kitabımız İletişim Başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminin anlatıldığı bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı İletişim Başkanlığı sayfasından ülkemizin yeşil kalkınma devrimini incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210908/chp-lideri-kilicdaroglu-ulkemiz-iklim-ve-su-krizinin-tam-ortasinda-1048712373.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044051340_48:0:1115:800_1920x0_80_0_0_0cbc5102ba4f0dbe7c90a16725e1317f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin altun, g20 zirvesi, birleşmiş milletler (bm), iletişim başkanlığı

İletişim Başkanı: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz

13:25 01.11.2021 (güncellendi: 13:33 01.11.2021)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
Abone ol
İletişim Başkanlığı, İskoçya’nın Glasgow kentinde 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi Paneli' düzenleyecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında 3 Kasım'da 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon' başlıklı bir panel düzenleyecek.
Panelde, iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezli politikalar konuları ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri konularında değerlendirmeler yapılacak.
TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını söyledi.

TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.

'Sayın Cumhurbaşkanımız kitabı, ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti'

Öte yandan, Erdoğan'ın sunum yazısıyla Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırladıklarını bildiren Altun, "Kitabımız İletişim Başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminin anlatıldığı bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı İletişim Başkanlığı sayfasından ülkemizin yeşil kalkınma devrimini incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen Kanaat Önderleri Buluşmasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
TÜRKİYE
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasında
8 Eylül, 09:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:57Ticaret Bakanı Muş: İhracat ekimde 20.8 milyar dolara gelerek tüm zamanların rekorunu kırdı
14:54Obama: Jay-Z tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli
14:47Hollanda Başbakanı Rutte: Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız
14:38Lavrov: Kiev, Rusya'yı askeri eylemler içine çekmek için Donbass'ı karıştırmaya çalışıyor
14:37Militanların saldırısı nedeniyle Suriye ordusundan bir asker hayatını kaybetti
14:37Restoranındaki abartılı fiyatlarıyla Nusret, İngiliz komedyene ilham oldu
14:33Pınar Gültekin cinayeti davasında 7. duruşma: Tutuksuz sanıkların da duruşmaya katılması bekleniyor
14:22TÜBİTAK’ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu
14:18Çinli firma, Tesla ile 3 yıllık tedarik sözleşmesi imzaladı
14:17Messi: Emekli olmayı hiç düşünmedim
14:01Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden, F-16 konusunda Kongre'ye işaret etti, 'Elimden geleni yapacağım' dedi
13:58İngiltere'den Fransa'ya 48 saat süre
13:55Uluslararası Hentbol Federasyonu 'bikini cinsiyetçiliğine' tepki nedeniyle forma kuralını değiştirdi
13:53Arkadaşları doğum gününde şaka için kafasından un dökünce mumlar alev aldı, kolu ve bacağı yandı
13:52Şizofreni hastası genç kıza muska yapma bahanesiyle cinsel istismarda bulunan kişi, 23 yıl ceza aldı
13:52AK Partili Dağ: Dar gelirlileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:47Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya: Bazı kaplıcalardaki çamur sağlıklı değil, cıvaya rastlandı
13:44İstanbul'da minibüsler taksiye çevriliyor
13:37Şangay Disneyland Parkı, bir Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından kapatıldı
13:33Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi