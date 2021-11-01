https://tr.sputniknews.com/20211101/fahrettin-altun-turkiyenin-yesil-kalkinma-devrimini-anlatan-detayli-bir-kitap-hazirliyoruz-1050368144.html
İletişim Başkanı: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz
İletişim Başkanı: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz
İletişim Başkanlığı, İskoçya’nın Glasgow kentinde 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi Paneli' düzenleyecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T13:25+0300
2021-11-01T13:25+0300
2021-11-01T13:33+0300
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fahrettin altun
g20 zirvesi
birleşmiş milletler (bm)
iletişim başkanlığı
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Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında 3 Kasım'da 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon' başlıklı bir panel düzenleyecek.Panelde, iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezli politikalar konuları ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri konularında değerlendirmeler yapılacak.TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını söyledi. TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.'Sayın Cumhurbaşkanımız kitabı, ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti' Öte yandan, Erdoğan'ın sunum yazısıyla Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırladıklarını bildiren Altun, "Kitabımız İletişim Başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminin anlatıldığı bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı İletişim Başkanlığı sayfasından ülkemizin yeşil kalkınma devrimini incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.
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fahrettin altun, g20 zirvesi, birleşmiş milletler (bm), iletişim başkanlığı
İletişim Başkanı: Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırlıyoruz
13:25 01.11.2021 (güncellendi: 13:33 01.11.2021)
İletişim Başkanlığı, İskoçya’nın Glasgow kentinde 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi Paneli' düzenleyecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında 3 Kasım'da 'Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon' başlıklı bir panel düzenleyecek.
Panelde, iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezli politikalar konuları ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri konularında değerlendirmeler yapılacak.
TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasıyla hızlandırdıklarını söyledi.
TRT World Sunucusu Selina Downes'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Chatham House'da Çevre ve Toplum Programı'nda Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.
'Sayın Cumhurbaşkanımız kitabı, ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti'
Öte yandan, Erdoğan'ın sunum yazısıyla Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırladıklarını bildiren Altun, "Kitabımız İletişim Başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye'nin yeşil kalkınma devriminin anlatıldığı bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız Roma'daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden'a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı İletişim Başkanlığı sayfasından ülkemizin yeşil kalkınma devrimini incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.