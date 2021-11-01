https://tr.sputniknews.com/20211101/londra-filarmoni-orkestrasi-ataturk-kultur-merkezinde-konser-verdi-ilk-eser-haydar-haydar-turkusu-1050355530.html
Londra Filarmoni Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi: İlk eser Haydar Haydar türküsü
Londra Filarmoni Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi: İlk eser Haydar Haydar türküsü
Dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası, "Beyoğlu Kültür Festivali" kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Yoğun... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T00:20+0300
2021-11-01T00:20+0300
2021-11-01T00:55+0300
yaşam
atatürk kültür merkezi (akm)
mehmet nuri ersoy
londra filarmoni orkestrası
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Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Beyoğlu Kültür Festivali' kapsamında dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelen orkestra, 96 kişilik kadrosuyla konserde özel bir repertuvarı seslendirdi.Yoğun ilginin yaşandığı konserde, Robin Ticciatti'nin yönetiminde izleyicilerinin karşısına çıkan topluluk, ilk eser olarak Ali Ekber Çiçek'in 'Haydar Haydar' türküsünü yorumladı.Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu akşam Londra Filarmoni, ününe uygun bir performans gerçekleştirdi. Seyircilerimizle beraber hem Londra Filarmoni Orkestrası'nın etkili performansını hem de AKM'nin yüzde yüz sonuç veren akustiğini test etmiş olduk. Bu açıdan çok keyifli bir akşamdı" dedi.'Bugüne kadar çaldıkları en iyi konser salonu olduklarını söylediler'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda (CSO) dün akşam da konser veren orkestranın, hem AKM'yi hem de CSO'nun akustiğini, mimarını ve dizaynını çok beğendiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:Bakan Ersoy, AKM'nin Beyoğlu Kültür Yolu projesinin son halkası olduğunu hatırlatarak, "3 yıldır üzerinde durduğumuz bir projeydi. Şu an hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Önce yatırımları tamamladık, hem restorasyonları hem renovasyonları yaptık. Buraya sadece bir bina olarak bakmamak lazım. Burası konsept bir tasarım. 7 gün, 24 saat yaşayacak şekilde tasarlandı. İçini de hızlı bir şekilde dolduruyoruz" diye konuştu.
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atatürk kültür merkezi (akm), mehmet nuri ersoy, londra filarmoni orkestrası
Londra Filarmoni Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi: İlk eser Haydar Haydar türküsü
00:20 01.11.2021 (güncellendi: 00:55 01.11.2021)
Dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası, "Beyoğlu Kültür Festivali" kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Yoğun ilginin yaşandığı konserde topluluk, ilk eser olarak Ali Ekber Çiçek'in 'Haydar Haydar' türküsünü yorumladı.
Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Beyoğlu Kültür Festivali' kapsamında dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelen orkestra, 96 kişilik kadrosuyla konserde özel bir repertuvarı seslendirdi.
Yoğun ilginin yaşandığı konserde, Robin Ticciatti'nin yönetiminde izleyicilerinin karşısına çıkan topluluk, ilk eser olarak Ali Ekber Çiçek'in 'Haydar Haydar' türküsünü yorumladı.
Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu akşam Londra Filarmoni, ününe uygun bir performans gerçekleştirdi. Seyircilerimizle beraber hem Londra Filarmoni Orkestrası'nın etkili performansını hem de AKM'nin yüzde yüz sonuç veren akustiğini test etmiş olduk. Bu açıdan çok keyifli bir akşamdı" dedi.
'Bugüne kadar çaldıkları en iyi konser salonu olduklarını söylediler'
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda (CSO) dün akşam da konser veren orkestranın, hem AKM'yi hem de CSO'nun akustiğini, mimarını ve dizaynını çok beğendiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"Kendileri bir gece önce geçen sene hizmete aldığımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasında çaldılar. İki binayla ilgili hayranlıklarını dile getirdiler. Çok beğenmişler. Hem akustiğini, hem bina dizaynını, mimarisini. Biliyorsunuz dünyanın sayılı konser salonlarında çalıyor Londra Filarmoni. Bugüne kadar çaldıkları en iyi konser salonu olduklarını söylediler. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah bundan sonra İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlarımız bu tarz etkinliklerle pandeminin etkisinin biraz daha azalmasıyla çok buluşacaklar. Özellikle ilkbahara doğru uluslararası marka etkinliklerini hem İstanbul’a hem Ankara’ya getirmeye devam edeceğiz."
Bakan Ersoy,
AKM'nin Beyoğlu Kültür Yolu projesinin son halkası olduğunu hatırlatarak, "3 yıldır üzerinde durduğumuz bir projeydi. Şu an hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Önce yatırımları tamamladık, hem restorasyonları hem renovasyonları yaptık. Buraya sadece bir bina olarak bakmamak lazım. Burası konsept bir tasarım. 7 gün, 24 saat yaşayacak şekilde tasarlandı. İçini de hızlı bir şekilde dolduruyoruz"
diye konuştu.