https://tr.sputniknews.com/20211101/macron-kuresel-sicaklik-artisinin-15-dereceyle-sinirlandirilmasi-icin-oneri-istedi-1050385011.html
Macron, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi
Macron, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dünyanın en büyük sera gazı emisyonunu gerçekleştiren ülkelere küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması hedefine... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:56+0300
2021-11-01T19:56+0300
2021-11-01T20:01+0300
dünya
fransa
bm
küresel ısınma
emmanuel macron
açıklama
zirve
öneri
iklim
sıcaklık
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yaptı.Dünyanın en büyük sera gazı emisyonunu gerçekleştiren ülkeleri küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması hedefine ulaşmak için zirve bitmeden 15 gün içinde önerilerde bulunmaya çağıran Macron, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlara en çok maruz kalanların yoksul ülkeler olduğunu söyledi.Macron, zengin ülkelerin iklimle ilgili sorunların çözümü için mali katkılarda bulunması gerektiğini belirtti.Ülkeler arasında imzalanan ticari anlaşmalarının iklimle ilgili belirlenen hedeflere uygun olması gerektiğini ifade eden Macron, Afrika ve Güney Amerika'da iklimle ilgili yaşanan sorunlara yerelden çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/merkel-paris-iklim-anlasmasinin-21-yuzyilin-ortasina-kadar-uygulanmasini-istedi-1050384835.html
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fransa, bm, küresel ısınma, emmanuel macron, açıklama, zirve, öneri, iklim, sıcaklık, cop 26
Macron, küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi
19:56 01.11.2021 (güncellendi: 20:01 01.11.2021)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dünyanın en büyük sera gazı emisyonunu gerçekleştiren ülkelere küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması hedefine ulaşmak için 15 gün içinde önerilerde bulunması çağrısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yaptı.
Dünyanın en büyük sera gazı emisyonunu gerçekleştiren ülkeleri küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması hedefine ulaşmak için zirve bitmeden 15 gün içinde önerilerde bulunmaya çağıran Macron, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlara en çok maruz kalanların yoksul ülkeler olduğunu söyledi.
Macron, zengin ülkelerin iklimle ilgili sorunların çözümü için mali katkılarda bulunması gerektiğini belirtti.
Ülkeler arasında imzalanan ticari anlaşmalarının iklimle ilgili belirlenen hedeflere uygun olması gerektiğini ifade eden Macron, Afrika ve Güney Amerika'da iklimle ilgili yaşanan sorunlara yerelden çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.