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Moskova’da yetkililer şantiyelerdeki yabancı işgücünden vazgeçmek istiyor
Moskova’da yetkililer şantiyelerdeki yabancı işgücünden vazgeçmek istiyor
Çok sayıda Türk işçinin çalıştığı Rusya’nın başkenti Moskova’da yetkililer inşaat alanlarındaki kadro krizinin çözülmesi amacıyla, göçmenlerin sağladığı... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T17:36+0300
2021-11-01T17:36+0300
dünya
rusya
moskova
kırgızistan
tacikistan
özbekistan
göçmen işçiler
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RosBusinessConsulting'e (RBK) konuşan Moskova Kentsel Kalkınma Politikası ve İnşaattan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Andrey Boçkarev, pandemi nedeniyle inşaat sektöründe yüzde 40 oranında işçi eksikliği olduğunun tahmin edildiğini söyledi.Ülkede kalanların da eski ücretlere çalışmak istemediğini belirten Boçkarev, “Şu anda inşaatlarda çalışan bir işçinin ortalama maaşı 50-60 bin ruble (6-8 bin TL). Önceden bu 30 bin rubleydi. Birçok kişi şu an 80 bin rubleye çalışmak istemiyor” ifadelerini kullandı.Boçkarev’e göre şu anda kentteki 120 bin inşaat işçisinden yaklaşık 40 bin kişi kaldı, ancak şantiyelerdeki işçilerin birçoğunu şu anda Moskova bölgesinden kişiler oluşturuyor. Tacikistan vatandaşlarının yerini de daha çok Özbekistan ve Kızgızistan’dan gelenler aldı.Ancak yetkililer işçi eksikliği sorununu göçmenleri çekerek değil, inşaat sürecindeki makineleşme ve teknoloji seviyesini artırarak çözmeyi planlıyor.Boçkarev, “İnşaat sürecinde insana üç kat daha az ihtiyaç duyulmalı, maaşlar da iki üç kat daha fazla olmalı, inşaat hızı da iki kat artmalı” dedi.
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rusya, moskova, kırgızistan, tacikistan, özbekistan, göçmen işçiler

Moskova’da yetkililer şantiyelerdeki yabancı işgücünden vazgeçmek istiyor

17:36 01.11.2021
© REUTERS / Sergei KarpukhinRusya'da devlete ait petrol şirketi Bashneft'e ait tesiste çalışan bir işçi
Rusya'da devlete ait petrol şirketi Bashneft'e ait tesiste çalışan bir işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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Çok sayıda Türk işçinin çalıştığı Rusya’nın başkenti Moskova’da yetkililer inşaat alanlarındaki kadro krizinin çözülmesi amacıyla, göçmenlerin sağladığı işgücünden vazgeçilmesini içeren bir plan hazırlıyor. Göçmen işçiler yerine şantiyelerdeki teknolojinin artırılması isteniyor.
RosBusinessConsulting'e (RBK) konuşan Moskova Kentsel Kalkınma Politikası ve İnşaattan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Andrey Boçkarev, pandemi nedeniyle inşaat sektöründe yüzde 40 oranında işçi eksikliği olduğunun tahmin edildiğini söyledi.
Ülkede kalanların da eski ücretlere çalışmak istemediğini belirten Boçkarev, “Şu anda inşaatlarda çalışan bir işçinin ortalama maaşı 50-60 bin ruble (6-8 bin TL). Önceden bu 30 bin rubleydi. Birçok kişi şu an 80 bin rubleye çalışmak istemiyor” ifadelerini kullandı.
Boçkarev’e göre şu anda kentteki 120 bin inşaat işçisinden yaklaşık 40 bin kişi kaldı, ancak şantiyelerdeki işçilerin birçoğunu şu anda Moskova bölgesinden kişiler oluşturuyor. Tacikistan vatandaşlarının yerini de daha çok Özbekistan ve Kızgızistan’dan gelenler aldı.
Ancak yetkililer işçi eksikliği sorununu göçmenleri çekerek değil, inşaat sürecindeki makineleşme ve teknoloji seviyesini artırarak çözmeyi planlıyor.
Boçkarev, “İnşaat sürecinde insana üç kat daha az ihtiyaç duyulmalı, maaşlar da iki üç kat daha fazla olmalı, inşaat hızı da iki kat artmalı” dedi.
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