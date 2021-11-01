Obama: Jay-Z tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli

Rock & Roll Onur Listesi 2020 cumartesi gecesi Cleveland’daki Rocket Mortgage FieldHouse’da sahnelere geri döndü. Rapçi Jay-Z, eski Başkan Barack Obama ve komedyen Dave Chappelle'in övgü dolu sözleri eşliğinde listeye girmeyi başardı.Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Jay-Z için düzenlenen törende konuşan eski ABD Başkanı Obama “Bugün Jay-Z, tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli. Kendisi gibi genç insanlar için gerçekleştirme şansı yarattığı bir hayal” dedi.Jay-z: Bu çok fazla, bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak…Gerçek adı Shawn Carter olan Jay-Z, ise bir hip-hop sanatçısı olarak Rock&Roll Onur Listesi’nde yer aldığına inanamadığını söyledi.Jay-Z “Bu çok fazla. Bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak!” dedi. 51 yaşındaki şarkıcı törenden sonra tweet atarak duygularını paylaştı:ABD’nin Cleveland şehrinde bulunan Rock & Roll Onur Listesi Müzesi, müzik endüstrisinde 25 yılını dolduran sanatçıları alıyor.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Jay-Z’nin Rock Roll Onur Listesi’ne eklenme töreni sırasında 51 yaşındaki rapçinin Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.
Rock & Roll Onur Listesi 2020 cumartesi gecesi Cleveland’daki Rocket Mortgage FieldHouse’da sahnelere geri döndü. Rapçi Jay-Z, eski Başkan Barack Obama ve komedyen Dave Chappelle'in övgü dolu sözleri eşliğinde listeye girmeyi başardı.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Jay-Z için düzenlenen törende konuşan eski ABD Başkanı Obama “Bugün Jay-Z, tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli. Kendisi gibi genç insanlar için gerçekleştirme şansı yarattığı bir hayal” dedi.
Jay-z: Bu çok fazla, bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak…
Gerçek adı Shawn Carter olan Jay-Z, ise bir hip-hop sanatçısı olarak Rock&Roll Onur Listesi’nde yer aldığına inanamadığını söyledi.
Jay-Z “Bu çok fazla. Bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak!” dedi. 51 yaşındaki şarkıcı törenden sonra tweet atarak duygularını paylaştı: