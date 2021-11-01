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https://tr.sputniknews.com/20211101/obama-jay-z-tarihin-en-unlu-sanatcilarindan-biri-ve-amerikan-hayalinin-vucut-bulmus-hli-1050372760.html
Obama: Jay-Z tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli
Obama: Jay-Z tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Jay-Z’nin Rock Roll Onur Listesi’ne eklenme töreni sırasında 51 yaşındaki rapçinin Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali olduğunu... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T14:54+0300
2021-11-01T14:55+0300
barack obama
yaşam
jay-z
abd
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Rock &amp; Roll Onur Listesi 2020 cumartesi gecesi Cleveland’daki Rocket Mortgage FieldHouse’da sahnelere geri döndü. Rapçi Jay-Z, eski Başkan Barack Obama ve komedyen Dave Chappelle'in övgü dolu sözleri eşliğinde listeye girmeyi başardı.Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Jay-Z için düzenlenen törende konuşan eski ABD Başkanı Obama “Bugün Jay-Z, tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli. Kendisi gibi genç insanlar için gerçekleştirme şansı yarattığı bir hayal” dedi.Jay-z: Bu çok fazla, bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak…Gerçek adı Shawn Carter olan Jay-Z, ise bir hip-hop sanatçısı olarak Rock&amp;Roll Onur Listesi’nde yer aldığına inanamadığını söyledi.Jay-Z “Bu çok fazla. Bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak!” dedi. 51 yaşındaki şarkıcı törenden sonra tweet atarak duygularını paylaştı:ABD’nin Cleveland şehrinde bulunan Rock &amp; Roll Onur Listesi Müzesi, müzik endüstrisinde 25 yılını dolduran sanatçıları alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20170616/beyonce-jay-z-barack-obama-bebek-1028923844.html
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barack obama, jay-z, abd

Obama: Jay-Z tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli

14:54 01.11.2021 (güncellendi: 14:55 01.11.2021)
© AP Photo / Carolyn KasterJay-Z ve Barack Obama
Jay-Z ve Barack Obama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Eski ABD Başkanı Barack Obama, Jay-Z’nin Rock Roll Onur Listesi’ne eklenme töreni sırasında 51 yaşındaki rapçinin Amerikan hayalinin vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.
Rock & Roll Onur Listesi 2020 cumartesi gecesi Cleveland’daki Rocket Mortgage FieldHouse’da sahnelere geri döndü. Rapçi Jay-Z, eski Başkan Barack Obama ve komedyen Dave Chappelle'in övgü dolu sözleri eşliğinde listeye girmeyi başardı.
Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Jay-Z için düzenlenen törende konuşan eski ABD Başkanı Obama “Bugün Jay-Z, tarihin en ünlü sanatçılarından biri ve Amerikan hayalinin vücut bulmuş hâli. Kendisi gibi genç insanlar için gerçekleştirme şansı yarattığı bir hayal” dedi.

Jay-z: Bu çok fazla, bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak…

Gerçek adı Shawn Carter olan Jay-Z, ise bir hip-hop sanatçısı olarak Rock&Roll Onur Listesi’nde yer aldığına inanamadığını söyledi.
Jay-Z “Bu çok fazla. Bütün bu beyaz insanların önünde beni ağlatmak!” dedi. 51 yaşındaki şarkıcı törenden sonra tweet atarak duygularını paylaştı:
“Herkese teşekkürler, kesinlikle arabada ağlayacağım.”
ABD’nin Cleveland şehrinde bulunan Rock & Roll Onur Listesi Müzesi, müzik endüstrisinde 25 yılını dolduran sanatçıları alıyor.
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