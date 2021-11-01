https://tr.sputniknews.com/20211101/oturdugu-evi-atese-verdi-balkona-cikip-sigara-icti-1050356286.html

Oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

Oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti

Adana’da sinir krizi geçiren 19 yaşındaki genç oturdukları apartman dairesini ateşe verip balkona çıkarak sigara içti. Bir süre sonra dumanlardan etkilenen... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T02:06+0300

2021-11-01T02:06+0300

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türkiye

sigara

yangın

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Ö.G. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipleri, genci kurtarmak için ikna etmeye başladı. Ancak ikna olmayan Ö.G polis ve itfaiye ekiplerine tencere ve tava gibi eşyalar fırlattı. Kısa süre sonra ev tamamen alevlere teslim olunca Ö.G kendisini balkona attı.Balkona çıkan Ö.G, etrafa bağırarak sigara yaktı. Ardından alevlere aldırış etmeden sigarasını içti. Bir süre sonra dumandan etkilenen Ö.G’yi itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı. Ayakta tedavisi tamamlanan Ö.G gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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sigara, yangın