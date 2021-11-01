https://tr.sputniknews.com/20211101/prof-dr-muazzez-celik-karakaya-bazi-kaplicalardaki-camur-saglikli-degil-civaya-rastlandi-1050369546.html

Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya: Bazı kaplıcalardaki çamur sağlıklı değil, cıvaya rastlandı

Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya: Bazı kaplıcalardaki çamur sağlıklı değil, cıvaya rastlandı

Konya'da jeoloji mühendisi Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, TÜBİTAK destekli 21 kaplıcada yaptıkları araştırmada tedavi amaçlı çamur banyolarındaki çamurların... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T13:47+0300

2021-11-01T13:47+0300

2021-11-01T13:47+0300

yaşam

konya

jeoloji

çamur

kimyasal

cıva

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Türkiye'de, termal kaplıcaları, su ve çamurunun şifasıyla sağlık turizminde önemli bir yere sahip. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, TÜBİTAK desteğiyle 21 kaplıcada, su ve tedavi amaçlı kullanılan çamur banyolarında araştırma yaptı. Araştırmalar sonucunda bazılarının çamurunda arsenik ve cıvaya rastlandı. Karakaya, arsenik ve cıvanın da insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, çamur banyosunda kullanılan çoğu çamurun sağlıklı olmadıklarını belirlediklerini söyledi.'Kimyasal değerler yüksek'Bazı kaplıcalarda kullanılan çamurların, tarladaki toprağın elenip getirilerek kullanıldığına dikkat çeken Karakaya, şunları söyledi:Kaplıcada kullanılan çamurların 10 yıl tekrar kullanımına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Karakaya, ''Ortak kullanıma sunulan su ve çamur havuzlarında, bulaş riski olacağı için testler yapıldıktan sonra kullanımına izin verilmelidir. Olgunlaştırılmalı, kullanım sonrası en az 10 yıl tekrar kullanıma verilmemelidir'' dedi.'Denetim artırılmalı'Karakaya, araştırma sırasında termal tesislerden il sağlık müdürlüklerinin yaptıkları inceleme raporlarını de istediklerini ancak çoğu tesisin raporu ibraz edemediğini belirterek, bunun denetimlerin yeterince yapılmadığı yönünde kanı oluşturduğunu kaydetti.Karakaya, bazı otellerin internet sitelerinde çamur banyosu yapıldığına dair reklamların yayınlandığını ancak incelemek istediklerinde ise otel yönetiminin çamur banyosu yapmadıklarını söylediklerini hatırlatarak, ''Bu durum bizde, otellerinde çamur banyosunu kaçak olarak yaptığını ve denetilmedikleri kanaati oluşturdu. Halbuki ülkemiz kaplıca yönünden zengin. İyi bir denetim mekanizmasıyla sistemli bir şekilde kullanıldığında turizme mevcut durumundan daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz'' dedi.'Cilt problemlerini çözümsüz bırakıyor'Kaplıca çamurunun sadece sağlık açısından değil, kozmetik sektöründe de ham madde olarak kullanıldığını ifade eden Karakaya, ''Kaplıcalardaki çamurlar, kozmetik alanda kullanılıyor ama birçoğu doğal ürün değil. Birçok kozmetik kremlerin içinde çok fazla kimyasal madde bulunuyor ve egzama gibi farklı cilt problemlerini ya çözümsüz bırakıyor ya da geçici çözümler ortaya çıkıyor" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210722/salda-golunde-nargile-icip-camur-banyosu-yaptilar-1045026472.html

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konya, jeoloji, çamur, kimyasal, cıva