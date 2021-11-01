https://tr.sputniknews.com/20211101/yildirim-demiroren-golf-federasyonu-baskani-oldu-1050366949.html

Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu Başkanı oldu

Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu Başkanı oldu

Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulunda tek aday olarak seçime giren Yıldırım Demirören, kullanılan 98 oydan 81 geçerli oyu... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T12:55+0300

2021-11-01T12:55+0300

2021-11-01T12:56+0300

spor

yıldırım demirören

golf

nihat özdemir

başkan

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Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı genel kurul JW Marriott Otel'de yapıldı.Genel kurulunda konuşan mevcut Başkan Ahmet Ağaoğlu, 21 senedir bu görevi yapmaktan ve uzun bir süre golseverlere hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi:Ağaoğlu, golf camiasındaki herkesin bu görevde kendisine yardımcı olduklarını belirterek, "2000 yılından bugüne kadar bu görevi omuzlarımızda taşıdıysak camianın bunda payı fazla. Hiçbir yönetimin camia desteği olmadan süreci başarıyla yönetmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.Ağaoğlu, yeni yönetime başarılar dileyerek golf camiasına teşekkür etti.Demirören: Hedefimiz olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmekBugünkü genel kurul ile golf sporunda yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden yeni Başkan Yıldırım Demirören de "Ben ve arkadaşlarım golfü tüm ülkeye yaymak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, kadınlarımızı golfe çekmek, ve en önemlisi gençlere golfü sevdirmek amacıyla yola çıktık. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmek" dedi.Güzel Türkiye'yi ve golfü dünyaya tanıtmak için iddialı ve bir o kadar da umutlu olduklarını vurgulayan Demirören, şöyle devam etti:İvedilikle çözülmesi gereken sorunların ve değerlendirecekleri fırsatların bulunduğunu belirten Demirören, "Klasis Golf Kulübü meselesi ve devralacağımız mali yük bunların başında geliyor. Kulüpler arasında iletişimi ve dostluğu geliştirmek de bir başka önceliğimiz. Ulaşılabilir bir federasyon olacağımızdan, her sorunun üzerine şeffaf bir biçimde gideceğimizden, 'ben değil biz' diyeceğimizden kuşkunuz olmasın. Büyük golf ailesinin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Ben ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ederim. Yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.Özdemir: Golfte de yalnız Türkiye'de değil dünyada da sesimizi duyuracağımıza inanıyorumTFF Başkanı Nihat Özdemir, bir golfçü olarak Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ettiğini belirterek, "21 yıl başkanlığı yürüttü az bir yıl değil çünkü kendisi 60 küsur yaşında hayatının üçte birini golf federasyonu başkanı olarak yaptı, golfe çok büyük emekleri geçti. Ben de yakın bir zamanda 5 yıl evvel başladım, yalnız bizler değil tabi altyapısıyla gençlere çok sevdirmemiz gereken bir spor dalı." dedi.Özdemir, Türkiye'de çok önemli golf sahalarının yapıldığına işaret ederek, "Biz golfte Türkiye olarak altyapıda sahalarımız olarak gerçekten önemli yatırımlar yaptık. Antalya'sı İzmir'i, İstanbul, Ankara, Samsun, birçok ilimizde çok önemli golf sahaları var. Bugün Belek'teki golf sahaları yalnız Türkiye'de değil dünyadaki her golfçü tarafından konuşuluyor, biliniyor ve burada golf oynama arzuları var. Onun için Sayın Ahmet Ağaoğlu'na gerçekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Yeni başkan Yıldırım Demirören'in iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:Federasyon bütçesi ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.Genel kurula 113 delege katılırken, Yıldırım Demirören, kullanılan 98 oydan 81 geçerli oyu alarak yeniden başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz, 4 oy da boş sayıldı.Demirören, yönetiminde şu isimler bulunuyor:

https://tr.sputniknews.com/20211026/yildirim-demiroren-turkiye-golf-federasyonu-baskanligi-seciminde-tek-aday-1050175439.html

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yıldırım demirören, golf, nihat özdemir, başkan