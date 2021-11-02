https://tr.sputniknews.com/20211102/eski-japon-prensesin-esinin-ismi-new-york-barosu-sinavini-gecenler-listesinde-yer-almadi--1050399425.html

Eski Japon Prenses'in eşinin ismi New York barosu sınavını geçenler listesinde yer almadı

Eski Japon Prenses'in eşinin ismi New York barosu sınavını geçenler listesinde yer almadı

Japonya'nın eski prensesi Mako'nun eşi Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yer almadı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T11:43+0300

2021-11-02T11:43+0300

2021-11-02T11:43+0300

dünya

japonya

avukat

prenses mako

kei komuro

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Kyodo ajansının haberine göre 'The New York State Board of Law Examiners' kuruluşu, temmuzda düzenlenen sınavı kazananların listesini yayımladı. ABD'li kuruluş, yoklamaya giren 9 bin 277 adayın 5 bin 791'inin sınav sürecini başarıyla tamamladığını ve başarı ortalamasının yüzde 63 olduğunu bildirdi ancak listedeki başarılı isimler 5 bin 785 olarak açıklandı. Prenses Mako'nun geçen hafta hayatını birleştirdiği, ABD'deki Fordham Üniversitesi'nden mayısta mezun olan Komuro Kei listede yer almadı. Kamu yayıncısı NHK, Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığını aktardı. 26 Ekim'de evlenen Japon çift, pasaport işlemlerinin ardından kasımın ilk yarısında ABD'ye yerleşeceklerini açıklamıştı. Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadın mensuplar, kraliyet statüsünü kaybediyor. Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.

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japonya, avukat, prenses mako, kei komuro