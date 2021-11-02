Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211102/evdeki-gumuslerin-karardigini-goren-kadin-tum-ailesini-zehirlenerek-olmekten-kurtardi-1050400872.html
Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı
Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı
İngiltere'de 22 yaşındaki genç kadın, evdeki çürük yumurta kokusuyla birlikte gümüş kolyesinin karardığını fark etti. Lisede aldığı fen dersi onu ve tüm... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T12:25+0300
2021-11-02T12:27+0300
yaşam
yumurta
gümüş
hidrojen sülfür
zehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050400841_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cd9b08dc8d72d319618a19e0e387e692.jpg
İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Lucy Toman, işten eve geldiği sırada evdeki tüm gümüşlerin karardığını fark etti. The Newsweek sitesinde yer alan habere göre, Toman'ın ailesi gümüşlerin kararmasıyla birlikte ev içinde alışık olmadıkları bir koku duyduklarını da belirtti. Ailenin fark etmeden iki gün boyunca soludukları zehirli hidrojen sülfür kokusuydu. Çürük yumurta kokusunu andırdığını aktaran aile üyeleri evi hızla boşalttıktan sonra ambulansla ve itfaiye olay yerine geldi. Yedi saat süren evi zehirden arındırma işleminin ardından tüm aile üyelerinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.Toman zehirlendiklerini nasıl anladı? Hidrojen, kükürt ve sülfür gibi elementler, havada yayılmaya başladığı zaman gümüş gibi eşyalarda tepkimeye neden olarak kararmasına neden olur. Aynı zamanda bununla birlikte kötü bir koku yayar. Lucy Toman'ın lisede aldığı fen dersinden hatırladığı bu bilgi, kendisinin ve tüm ailesinin hayatını kurtarmasına olanak sağladı. Hidrojen sülfür, renksiz, yanıcı, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gaz. Bu gaz, akciğerler tarafından emilir ve erken müdahale edilmediği takdirde kişinin ölümüne neden olabiliyor.İnsanlar hidrojen sülfüre maruz kaldıklarında nefes almada zorluk, mide bulantısı, şiddetli baş ağrısının yanı sıra göz tahrişi gibi belirtiler gösteriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211005/izmirde-okulda-gida-zehirlenme-suphesi-34-ogrenci-tedavi-altina-alindi-1049554568.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050400841_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a5ca959bedcd7609502f5db6a43a07f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yumurta, gümüş, hidrojen sülfür, zehir

Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı

12:25 02.11.2021 (güncellendi: 12:27 02.11.2021)
© AFP 2021 / JENNIFER GRAYLOCKgümüş kolye
gümüş kolye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AFP 2021 / JENNIFER GRAYLOCK
Abone ol
İngiltere'de 22 yaşındaki genç kadın, evdeki çürük yumurta kokusuyla birlikte gümüş kolyesinin karardığını fark etti. Lisede aldığı fen dersi onu ve tüm ailesini 'hidrojen sülfür' zehirlenmesinden kurtardı.

İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Lucy Toman, işten eve geldiği sırada evdeki tüm gümüşlerin karardığını fark etti. The Newsweek sitesinde yer alan habere göre, Toman'ın ailesi gümüşlerin kararmasıyla birlikte ev içinde alışık olmadıkları bir koku duyduklarını da belirtti.

Ailenin fark etmeden iki gün boyunca soludukları zehirli hidrojen sülfür kokusuydu. Çürük yumurta kokusunu andırdığını aktaran aile üyeleri evi hızla boşalttıktan sonra ambulansla ve itfaiye olay yerine geldi. Yedi saat süren evi zehirden arındırma işleminin ardından tüm aile üyelerinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Toman zehirlendiklerini nasıl anladı?

Hidrojen, kükürt ve sülfür gibi elementler, havada yayılmaya başladığı zaman gümüş gibi eşyalarda tepkimeye neden olarak kararmasına neden olur. Aynı zamanda bununla birlikte kötü bir koku yayar. Lucy Toman'ın lisede aldığı fen dersinden hatırladığı bu bilgi, kendisinin ve tüm ailesinin hayatını kurtarmasına olanak sağladı.
Hidrojen sülfür, renksiz, yanıcı, renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gaz. Bu gaz, akciğerler tarafından emilir ve erken müdahale edilmediği takdirde kişinin ölümüne neden olabiliyor.

İnsanlar hidrojen sülfüre maruz kaldıklarında nefes almada zorluk, mide bulantısı, şiddetli baş ağrısının yanı sıra göz tahrişi gibi belirtiler gösteriyor.
Seyrantepe'de silahla yaralama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
TÜRKİYE
İzmir’de okulda gıda zehirlenme şüphesi: 34 öğrenci tedavi altına alındı
5 Ekim, 22:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:25Evdeki gümüşlerin karardığını gören kadın, tüm ailesini zehirlenerek ölmekten kurtardı
12:17ABD'de 41 milletvekilinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmamalısınız
12:13Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 43 bin lira tazminat ödedi
12:13Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
12:12Mehmet Aydın'dan 'Bank' adını kullanmasına ilişkin davada savunma: İnek figüründen çıkarım yapılamaz
12:1013 yaşındaki çocuk taksi kullandı, babasına para cezası kesildi
12:00Kırtasiyeye giren karga pinpon topunu alıp kaçtı
11:47Kabil'de askeri hastane önünde patlama
11:47Milli Eğitim Bakanı Özer: Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olsa da yüz yüze eğitimin yerini alamaz
11:43Eski Japon Prenses'in eşinin ismi New York barosu sınavını geçenler listesinde yer almadı
11:41İmitasyon bileziği satmaya çalıştı, kuyumcu fark edince dükkandan kaçtı
11:28Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı
11:26Rusya: Hindistan ve Çin'e S-500 sevkiyatı yapabiliriz
11:05Ekimde en çok, mektup gönderim ücreti arttı
11:05Mısır'a 3200 yıl önce hükmeden 2. Ramses'in baş hazinedarının mezarı bulundu
11:04İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Kovid-19'a yakalandı
10:49Bahçeli: MHP nerede diye soranlara diyorum ki, görmesini bilenler için her taraftayız
10:42Bilişsel davranışçı terapinin öncüsü Dr. Aaron Beck hayatını kaybetti
10:34Cep telefonu kaçakçılarına 'sinyal' operasyonu: 341 adreste 88 gözaltı kararı
10:34Müderrisoğlu: Ankara ile Washington arasında artık, 'Memnuniyet' değil, 'Mecburiyet' ilişkisi var