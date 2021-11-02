https://tr.sputniknews.com/20211102/galatasaray-teknik-direktoru-fatih-terimin-maasi-belli-oldu-1050402750.html
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Epözdemir, Fatih Terim'in maaşını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T13:04+0300
2021-11-02T13:04+0300
2021-11-02T13:16+0300
fatih terim
spor
galatasaray
beşiktaş
maaş
rezan epözdemir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044518890_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_53c128632eb1d3f2fd00c693afdcde8a.jpg
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşme kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon euroya tekabül ettiğinin altını çizdi.Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10.5'lardaydı, yani 21 milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1.9 milyon euro'ya tekabül ediyor" dedi.'Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum'Epözdemir, Beşiktaş ile oynanan derbiye dair de konuştu. Beşiktaş'ın 'Adalet herkese lazım' paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik" dedi.Epözdemir, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbi mücadelesi için, "Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum. Kerem'e Nelsson'a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira’nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210707/burak-elmastan-fatih-terime-maas-jesti-tecrubeli-teknik-adam-yillik-30-milyon-lira-kazanacak-1044909248.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044518890_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_27c5b037e6e692ac171e60c57480e804.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih terim, galatasaray, beşiktaş, maaş, rezan epözdemir
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu
13:04 02.11.2021 (güncellendi: 13:16 02.11.2021)
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Epözdemir, Fatih Terim'in maaşını açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşme kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon euroya tekabül ettiğinin altını çizdi.
Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10.5'lardaydı, yani 21 milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1.9 milyon euro'ya tekabül ediyor" dedi.
'Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum'
Epözdemir, Beşiktaş ile oynanan derbiye dair de konuştu. Beşiktaş'ın 'Adalet herkese lazım' paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik" dedi.
"Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil. Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor."
Epözdemir, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbi mücadelesi için, "Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum. Kerem'e Nelsson'a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira’nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum" açıklamasını yaptı.