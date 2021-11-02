Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211102/galatasaray-teknik-direktoru-fatih-terimin-maasi-belli-oldu-1050402750.html
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Epözdemir, Fatih Terim'in maaşını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T13:04+0300
2021-11-02T13:16+0300
fatih terim
spor
galatasaray
beşiktaş
maaş
rezan epözdemir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044518890_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_53c128632eb1d3f2fd00c693afdcde8a.jpg
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşme kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon euroya tekabül ettiğinin altını çizdi.Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10.5'lardaydı, yani 21 milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1.9 milyon euro'ya tekabül ediyor" dedi.'Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum'Epözdemir, Beşiktaş ile oynanan derbiye dair de konuştu. Beşiktaş'ın 'Adalet herkese lazım' paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik" dedi.Epözdemir, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbi mücadelesi için, "Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum. Kerem'e Nelsson'a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira’nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210707/burak-elmastan-fatih-terime-maas-jesti-tecrubeli-teknik-adam-yillik-30-milyon-lira-kazanacak-1044909248.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1044518890_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_27c5b037e6e692ac171e60c57480e804.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih terim, galatasaray, beşiktaş, maaş, rezan epözdemir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu

13:04 02.11.2021 (güncellendi: 13:16 02.11.2021)
© İHA / MEHMET BARLAS - SEMİH CAN YILMAZFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© İHA / MEHMET BARLAS - SEMİH CAN YILMAZ
Abone ol
Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Epözdemir, Fatih Terim'in maaşını açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşme kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon euroya tekabül ettiğinin altını çizdi.
Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10.5'lardaydı, yani 21 milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1.9 milyon euro'ya tekabül ediyor" dedi.

'Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum'

Epözdemir, Beşiktaş ile oynanan derbiye dair de konuştu. Beşiktaş'ın 'Adalet herkese lazım' paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik" dedi.
"Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil. Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor."
Epözdemir, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbi mücadelesi için, "Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum. Kerem'e Nelsson'a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira’nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum" açıklamasını yaptı.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
DÜNYA
Burak Elmas'tan Fatih Terim'e maaş jesti: Tecrübeli teknik adam yıllık 30 milyon lira kazanacak
7 Temmuz, 14:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:56Reuters: Enflasyondan etkilenen düşük gelirli aileler için vergi indirimleri ve maaş zammı gündemde
13:52Tonga'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından kapanma kararı
13:48Kılıçdaroğlu: Birileri 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirdi
13:47Fare videosu sonrası Popeyes şubesi kapatıldı
13:47Fatih Erbakan karantinaya girdi
13:42RTÜK'ten 'Türk örf ve adetlerine uygun içerik' üretilmesi önerisi
13:42Amy Winehouse'un kişisel eşyaları açık artırmada: Geliri kendi adına kurulan vakfa bağışlanacak
13:22İmamoğlu: İstanbulluyu plaka üzerinden rant elde etme düzeninden kurtaracağım, asla vazgeçmeyeceğim
13:20Rehabilitasyon merkezinde engelli kişiye 'kayıtsız' kalınmasına soruşturma
13:20Tesla ile Hertz arasında sözleşme yapılacağı haberi Elon Musk'ı daha da zengin etti
13:15Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı
13:1470 yaşındaki kadını dolandırmaya giderken karşısında polisleri buldu
13:11Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı
13:04Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu
12:59Ankara'da 28 yaşındaki genç, iki kız çocuğuna tacizi engellemeye çalışırken öldürüldü
12:52Öldürdüğü Pınar'ın annesinden şikayetçi oldu
12:502 hafta komada kaldı, çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
12:48Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı rekoru yenilendi: 1178 kişi öldü
12:48Dolandırıcılar avukatın adını kullanarak, kargosunu almayanları tehdit etti: 'İsmimi değiştireceğim'
12:43'Mazlum'u getirin bana' repliğinden esinlendi: Stres atmak isteyenler para karşılığı dövüyor