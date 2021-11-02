https://tr.sputniknews.com/20211102/galatasaray-teknik-direktoru-fatih-terimin-maasi-belli-oldu-1050402750.html

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Epözdemir, Fatih Terim'in maaşını açıkladı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:04+0300

2021-11-02T13:04+0300

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fatih terim

spor

galatasaray

beşiktaş

maaş

rezan epözdemir

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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşme kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon euroya tekabül ettiğinin altını çizdi.Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10.5'lardaydı, yani 21 milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1.9 milyon euro'ya tekabül ediyor" dedi.'Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum'Epözdemir, Beşiktaş ile oynanan derbiye dair de konuştu. Beşiktaş'ın 'Adalet herkese lazım' paylaşımına yanıt veren Rezan Epözdemir, "Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik" dedi.Epözdemir, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbi mücadelesi için, "Beşiktaş’ın galibiyetinin haklı olduğuna katılmıyorum. Kerem'e Nelsson'a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira’nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum" açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210707/burak-elmastan-fatih-terime-maas-jesti-tecrubeli-teknik-adam-yillik-30-milyon-lira-kazanacak-1044909248.html

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fatih terim, galatasaray, beşiktaş, maaş, rezan epözdemir