Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211102/hollandada-kovid-19a-karsi-maske-ve-mesafe-kurali-geri-getirildi-1050423594.html
Hollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi
Hollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi
Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralını geri getirildiğini ve koronavirüs... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T23:40+0300
2021-11-03T00:07+0300
koronavirüs
hollanda
maske
sosyal mesafe
koronavirüs tedbirleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050423569_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1cc60012e9be7c577d369412d9454e17.jpg
Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenledikleri basın toplantısında, aralarında sosyal mesafe kuralının da olduğu bir dizi kısıtlamanın 6 Kasım'dan itibaren uygulamaya gireceğini bildirdi.Aşılama oranında yüzde 85'lik orana ulaşılmasına rağmen günlük vaka sayılarının ekim başından beri artış gösterdiğini belirten Rutte, yeni düzenlemelere aşılıların da uyması gerektiği uyarısında bulundu.Rutte, açık-kapalı alanlarda ve kalabalık mekanlarda maske kuralının geri getirildiğini vurguladı, 3 Kasım itibarıyla mesailerin en az yarısının evden yapılması tavsiyesinde bulundu.Rutte, işverenlerin çalışanlarına koronavirüs kartı sormasını sağlayacak yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını kaydetti.Aşılanmayanların er ya da geç koronavirüse yakalanacağını dile getiren Sağlık Bakanı Jonge, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda sağlık sisteminin hastanelerdeki yoğunluğu karşılayamayabileceğine dikkati çekti.6 Kasım'da yürürlüğe girecek önlemlerKoronavirüs kartı uygulamasının geçerli olmadığı tüm alanlarda maske takma kuralı geri getirildi.Tüm mağazalar, toplu taşıma, kütüphaneler, belediye binaları ve süpermarketlerde maske takmak tekrar zorunlu oldu.25 Eylül'de kaldırılan 1,5 metrelik sosyal mesafe tekrar uygulanmaya başlayacak.Koronavirüs kartı uygulamasının kapsamı genişletildiDaha önce restoran ve kafelerin kapalı alanları, tiyatrolar ve stadyumlarla sınırlı tutulan koronavirüs kartı uygulaması müzeler, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, spor salonları, yüzme havuzları ve kafelerin açık alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi.18 yaşın altındakilere yönelik spor etkinlikleri koronavirüs kartı uygulamasından muaf tutuldu.Öte yandan basın açıklaması sırasında bir grup protestocu geri getirilen önlemlere tepki gösterdi.Hollanda polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada Lahey'deki Turfmark meydanının toplantı ve gösteri için yasak bölge ilan edildiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20210914/hollandada-sosyal-mesafe-kurali-kaldiriliyor--1048907026.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050423569_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_3fcb5712b1ae1126f61baea100fb6ecd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, maske, sosyal mesafe, koronavirüs tedbirleri

Hollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi

23:40 02.11.2021 (güncellendi: 00:07 03.11.2021)
© REUTERS / Piroschka Van De WouwHollanda
Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Abone ol
Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralını geri getirildiğini ve koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıkladı.
Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenledikleri basın toplantısında, aralarında sosyal mesafe kuralının da olduğu bir dizi kısıtlamanın 6 Kasım'dan itibaren uygulamaya gireceğini bildirdi.
Aşılama oranında yüzde 85'lik orana ulaşılmasına rağmen günlük vaka sayılarının ekim başından beri artış gösterdiğini belirten Rutte, yeni düzenlemelere aşılıların da uyması gerektiği uyarısında bulundu.
Rutte, açık-kapalı alanlarda ve kalabalık mekanlarda maske kuralının geri getirildiğini vurguladı, 3 Kasım itibarıyla mesailerin en az yarısının evden yapılması tavsiyesinde bulundu.
Rutte, işverenlerin çalışanlarına koronavirüs kartı sormasını sağlayacak yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını kaydetti.
Aşılanmayanların er ya da geç koronavirüse yakalanacağını dile getiren Sağlık Bakanı Jonge, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda sağlık sisteminin hastanelerdeki yoğunluğu karşılayamayabileceğine dikkati çekti.

6 Kasım'da yürürlüğe girecek önlemler

Koronavirüs kartı uygulamasının geçerli olmadığı tüm alanlarda maske takma kuralı geri getirildi.
Tüm mağazalar, toplu taşıma, kütüphaneler, belediye binaları ve süpermarketlerde maske takmak tekrar zorunlu oldu.
25 Eylül'de kaldırılan 1,5 metrelik sosyal mesafe tekrar uygulanmaya başlayacak.
Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
KORONAVİRÜS
Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kaldırılıyor
14 Eylül, 23:09

Koronavirüs kartı uygulamasının kapsamı genişletildi

Daha önce restoran ve kafelerin kapalı alanları, tiyatrolar ve stadyumlarla sınırlı tutulan koronavirüs kartı uygulaması müzeler, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, spor salonları, yüzme havuzları ve kafelerin açık alanlarını kapsayacak şekilde genişletildi.
18 yaşın altındakilere yönelik spor etkinlikleri koronavirüs kartı uygulamasından muaf tutuldu.
Öte yandan basın açıklaması sırasında bir grup protestocu geri getirilen önlemlere tepki gösterdi.
Hollanda polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada Lahey'deki Turfmark meydanının toplantı ve gösteri için yasak bölge ilan edildiğini açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:50Bank of America'dan petrol tahmini: 120 dolara yükselebilir
00:41Bakan Yardımcısı Büyükdede: Doğalgaza gelen zammı tekrar masaya yatıracağız
00:40Hatay'da Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu
00:37Cem Yılmaz'a soru: Bir gemi kazasında botuna Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?
00:17Bakan Özer: Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir
00:15Polis bıçakla rehin alınan çifti saldırganın bileğini ısırarak kurtardı
00:04TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü
DünAvustralya Başbakanı Morrison: Macron'un ülkemi aşağılamasına izin vermeyeceğim
DünBakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun 'TMO' iddiasına yanıt: Ülkemiz kendine yeterli
DünHollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi
DünSergen Yalçın: İlerleyen zamanda sonuçlar düzelir
DünMuğla Ortaca Ziraat Odası Başkanı: Seneye çiftçi üretim yapmaz, gıda sıkıntısı yaşanacak
DünCHP'li İlgezdi: Sokaktaki her 12 kişiden biri ilk aşıyı dahi olmamış
DünKütahya, Kovid-19 aşılamasında 'mavi kategori'ye geçti
DünPeynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı
DünDEDAŞ: Borcunu ödemeyen çiftçiye elektrik verilmeyecek
DünFatih Tezcan'a hakimleri hedef gösterme soruşturması: 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak
DünYemen, Lübnan Büyükelçisi'ni geri çekti
DünAnket: Seçmenin yüzde 72'si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor
DünFacebook, yüz tanıma sistemini kapatacak