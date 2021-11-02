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https://tr.sputniknews.com/20211102/kopegi-kopeklerin-saldirisindan-elindeki-posetle-kurtardi-1050403008.html
Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı
Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 köpeğin saldırısına uğrayan köpek, bir kişinin elindeki poşetle yaptığı müdahaleyle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T13:11+0300
2021-11-02T13:11+0300
2021-11-02T13:31+0300
yaşam
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köpek
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Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı'nda bir köpek, 12 köpeğin saldırısına uğradı. Durumu fark eden kişi elindeki poşetle saldırgan köpeklere müdahale etti. Elindeki poşeti köpeklere doğru savuran kişinin yardımına bir başka kişinin daha gelmesiyle köpekler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211028/kopekten-halay-cekerek-kactilar-1050275434.html
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Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı 13:11 02.11.2021 (güncellendi: 13:31 02.11.2021)
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 köpeğin saldırısına uğrayan köpek, bir kişinin elindeki poşetle yaptığı müdahaleyle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı'nda bir köpek, 12 köpeğin saldırısına uğradı.
Durumu fark eden kişi elindeki poşetle saldırgan köpeklere müdahale etti.
Elindeki poşeti köpeklere doğru savuran kişinin yardımına bir başka kişinin daha gelmesiyle köpekler uzaklaştırıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.