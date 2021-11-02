https://tr.sputniknews.com/20211102/kopegi-kopeklerin-saldirisindan-elindeki-posetle-kurtardi-1050403008.html

Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı

Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 12 köpeğin saldırısına uğrayan köpek, bir kişinin elindeki poşetle yaptığı müdahaleyle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

türkiye

mardin

saldırı

köpek

kızıltepe

poşet

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Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı'nda bir köpek, 12 köpeğin saldırısına uğradı. Durumu fark eden kişi elindeki poşetle saldırgan köpeklere müdahale etti. Elindeki poşeti köpeklere doğru savuran kişinin yardımına bir başka kişinin daha gelmesiyle köpekler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20211028/kopekten-halay-cekerek-kactilar-1050275434.html

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kızıltepe

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video, türkiye, mardin, saldırı, köpek, kızıltepe, poşet