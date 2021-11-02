Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211102/lubnanin-70-yillik-gazetesi-the-daily-star-ekonomik-kriz-nedeniyle-kapandi-1050391136.html
Lübnan'ın 70 yıllık gazetesi The Daily Star ekonomik kriz nedeniyle kapandı
Lübnan'ın 70 yıllık gazetesi The Daily Star ekonomik kriz nedeniyle kapandı
Yaklaşık 70 yıllık yayın hayatıyla Lübnan'ın en eski günlük İngilizce gazetesi konumunda bulunan 'The Daily Star' ekonomik kriz nedeniyle kapatıldı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T01:00+0300
2021-11-02T01:02+0300
ekonomi
lübnan
saad hariri
gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050391111_0:261:2715:1788_1920x0_80_0_0_1f0f822bf589e047ed3dddb275a89c61.jpg
Lübnan basınında yer alan haberlere göre The Daily Star Genel Yayın Yönetmeni Nadim Ladki, tüm çalışanlara gönderdiği e-postayla gazetenin ve internet sitesinin kapatıldığını duyurdu.Ladki, mesajında, "Buruk bir kalple, The Daily Star çalışanlarının tümünün 31 Ekim 2021 itibarıyla işten çıkarıldığını üzülerek belirtmek zorundayız" ifadelerini kullandı.Kamel Mrowa tarafından 1952'de kurulan gazete son yıllarda ciddi ekonomik kriz içindeydi. Bu nedenle geçen yıl günlük gazetenin basımı durdurulmuştu. Gazetenin internet sitesi de 13 Ekim'den bu yana düzenli bir şekilde güncellenmiyordu.Lübnan'ın en eski günlük İngilizce gazetesi The Daily Star, daha önce de çeşitli nedenlerle yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştı.Ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminde iki kez yayınını durduran gazete savaşın ardından 1996'da yeniden okurlarıyla buluştu. Gazete 2009'da yine ekonomik kriz nedeniyle bir süre yayımlanamadı.Gazetenin sahibinin eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri olduğu iddia ediliyor.
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050391111_0:6:2715:2042_1920x0_80_0_0_68d1917f3a424821be5992be1be2f1b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lübnan, saad hariri, gazete

Lübnan'ın 70 yıllık gazetesi The Daily Star ekonomik kriz nedeniyle kapandı

01:00 02.11.2021 (güncellendi: 01:02 02.11.2021)
© REUTERS / AZIZ TAHERLübnan, gazete bayi
Lübnan, gazete bayi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / AZIZ TAHER
Abone ol
Yaklaşık 70 yıllık yayın hayatıyla Lübnan'ın en eski günlük İngilizce gazetesi konumunda bulunan 'The Daily Star' ekonomik kriz nedeniyle kapatıldı.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre The Daily Star Genel Yayın Yönetmeni Nadim Ladki, tüm çalışanlara gönderdiği e-postayla gazetenin ve internet sitesinin kapatıldığını duyurdu.
Ladki, mesajında, "Buruk bir kalple, The Daily Star çalışanlarının tümünün 31 Ekim 2021 itibarıyla işten çıkarıldığını üzülerek belirtmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Kamel Mrowa tarafından 1952'de kurulan gazete son yıllarda ciddi ekonomik kriz içindeydi. Bu nedenle geçen yıl günlük gazetenin basımı durdurulmuştu. Gazetenin internet sitesi de 13 Ekim'den bu yana düzenli bir şekilde güncellenmiyordu.
Lübnan'ın en eski günlük İngilizce gazetesi The Daily Star, daha önce de çeşitli nedenlerle yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştı.
Ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminde iki kez yayınını durduran gazete savaşın ardından 1996'da yeniden okurlarıyla buluştu. Gazete 2009'da yine ekonomik kriz nedeniyle bir süre yayımlanamadı.
Gazetenin sahibinin eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri olduğu iddia ediliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:39Elazığ, Kovid-19 aşılamasında 'sarı kategori'ye geçti
01:22Malatya'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü
01:20AK Partili Aydemir: Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi, birçok kurumda kalorifer yoktu
01:11İsrailli Bakan tekerlekli sandalyesi nedeniyle İklim Değişikliği Konferansı'na katılamadı
01:00Lübnan'ın 70 yıllık gazetesi The Daily Star ekonomik kriz nedeniyle kapandı
00:56BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin: Kovid-19 grip statüsüne geçecek
00:48'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, Twitch'teki kara para aklama olayı için ifade vermeye çağrıldı
00:32Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı, topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı
00:20ABD yönetiminden sabitkoinler için düzenleme çağrısı
00:20Koruma altındaki su samuru tüfekle ateş edilerek öldürüldü
DünUzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı
DünYunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Dün'Yapay et yaygınlaşmalı' diyen Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin
DünSudan Başbakanı Hamduk: Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmeli
DünPentagon Sözcüsü: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
DünRus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü
DünBeyaz Saray: 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da tam anlamıyla başlayacak
DünGürcistan Başbakanı Garibaşvili: Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti
DünBitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı
Dünİmamoğlu, Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi’ne katılacak