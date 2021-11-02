https://tr.sputniknews.com/20211102/polisten-kacan-ehliyetsiz-surucu-2-araca-carparak-durabildi-1050418546.html

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 2 araca çarparak durabildi

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 2 araca çarparak durabildi

İstanbul Sultangazi'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçarken 2 araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T19:42+0300

2021-11-02T19:42+0300

2021-11-02T19:42+0300

türkiye

polis

ehliyet

sürücü

araç

dur ihtarı

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Bugün öğlen saatlerinde, İstanbul Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istenilen araç polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla oradan uzaklaştı.Motorize polis ekipleri tarafından bir süre kovalanan araç bir süre ilerledikten sonra 2 araca çarparak durabildi.18 yaşından küçük olduğu belirtildiEkipler tarafından yakalanan ve kimliği öğrenilemeyen şahıs gözaltına alınırken, sürücünün 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirtildi. Olayda yaralanma olmazken, kovalamaca esnasında aracın çarptığı 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

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polis, ehliyet, sürücü, araç, dur ihtarı