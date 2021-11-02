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https://tr.sputniknews.com/20211102/polisten-kacan-ehliyetsiz-surucu-2-araca-carparak-durabildi-1050418546.html
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 2 araca çarparak durabildi
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 2 araca çarparak durabildi
İstanbul Sultangazi'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçarken 2 araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T19:42+0300
2021-11-02T19:42+0300
2021-11-02T19:42+0300
türkiye
polis
ehliyet
sürücü
araç
dur ihtarı
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Bugün öğlen saatlerinde, İstanbul Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istenilen araç polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla oradan uzaklaştı.Motorize polis ekipleri tarafından bir süre kovalanan araç bir süre ilerledikten sonra 2 araca çarparak durabildi.18 yaşından küçük olduğu belirtildiEkipler tarafından yakalanan ve kimliği öğrenilemeyen şahıs gözaltına alınırken, sürücünün 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirtildi. Olayda yaralanma olmazken, kovalamaca esnasında aracın çarptığı 2 araçta maddi hasar meydana geldi.
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polis, ehliyet, sürücü, araç, dur ihtarı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 2 araca çarparak durabildi
İstanbul Sultangazi'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçarken 2 araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bugün öğlen saatlerinde, İstanbul Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istenilen araç polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla oradan uzaklaştı.
Motorize polis ekipleri tarafından bir süre kovalanan araç bir süre ilerledikten sonra 2 araca çarparak durabildi.
18 yaşından küçük olduğu belirtildi
Ekipler tarafından yakalanan ve kimliği öğrenilemeyen şahıs gözaltına alınırken, sürücünün 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirtildi.
Olayda yaralanma olmazken, kovalamaca esnasında aracın çarptığı 2 araçta maddi hasar meydana geldi.