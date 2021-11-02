https://tr.sputniknews.com/20211102/tokyodaki-tren-saldirisinin-failinin-son-ifadesi-ortaya-cikti-1050406503.html
Tokyo'daki tren saldırısının failinin son ifadesi ortaya çıktı
Tokyo'daki tren saldırısının failinin son ifadesi ortaya çıktı
Japonya'daki bir tren hattında yolculara bıçakla saldırarak vagonu ateşe veren ve 1'i ağır 17 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın mümkün olan en fazla... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T14:26+0300
2021-11-02T14:26+0300
2021-11-02T14:27+0300
dünya
japonya
saldırı
tokyo
joker
tren
bıçak
tren garı
batman
tren istasyonu
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir tren hattında önceki gün yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yolculara bıçakla saldırarak vagonu ateşe veren ve 1'i ağır 17 kişinin yaralanmasına neden olan 24 yaşındaki zanlı Kyota Hattori'nin ifadesinde, mümkün olan en fazla sayıda insanı öldürmek istediği için ülkenin en kalabalık kenti Tokyo'yu seçtiğini söylediği öğrenildi. "Tokyo'da bir sürü insanı öldürebileceğimi düşündüm diyen Hattori'nin, geçtiğimiz Eylül ayında üç yıldır çalıştığı bir şirketten ve memleketi Fukuoka'dan ayrılıp, Kobe ve Nagoya'daki otellerde kaldıktan sonra da Tokyo'ya geldiği kaydedildi.'Joker'den ilham aldım'Geçtiğimiz Pazar günü Tokyo'daki Keiko Hattı'ndaki trene binen bir saldırganın saat 20.00’da elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirilmiş, yabancı madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1'i ağır 17 kişi yaralanmıştı. Saldırı esnasında yeşil ve mor renklerden oluşan takım elbise giyen zanlının ilk ifadesinde, Batman filminin kötü karakteri Joker'e hayran olduğunu ve saldırı konusunda da Joker'den ilham aldığını söylediği kamuoyuna yansımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/tokyoda-joker-kiligina-girerek-17-kisiyi-yaralayan-saldirgan-idam-edilmek-istedigini-soyledi-1050375130.html
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japonya, saldırı, tokyo, joker, tren, bıçak, tren garı, batman, tren istasyonu, bıçaklama, bıçaklı saldırgan
Tokyo'daki tren saldırısının failinin son ifadesi ortaya çıktı
14:26 02.11.2021 (güncellendi: 14:27 02.11.2021)
Japonya'daki bir tren hattında yolculara bıçakla saldırarak vagonu ateşe veren ve 1'i ağır 17 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın mümkün olan en fazla sayıda insanı öldürmek istediği için Tokyo'yu hedef aldığı ortaya çıktı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir tren hattında önceki gün yolculara yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Yolculara bıçakla saldırarak vagonu ateşe veren ve 1'i ağır 17 kişinin yaralanmasına neden olan 24 yaşındaki zanlı Kyota Hattori'nin ifadesinde, mümkün olan en fazla sayıda insanı öldürmek istediği için ülkenin en kalabalık kenti Tokyo'yu seçtiğini söylediği öğrenildi.
"Tokyo'da bir sürü insanı öldürebileceğimi düşündüm diyen Hattori'nin, geçtiğimiz Eylül ayında üç yıldır çalıştığı bir şirketten ve memleketi Fukuoka'dan ayrılıp, Kobe ve Nagoya'daki otellerde kaldıktan sonra da Tokyo'ya geldiği kaydedildi.
'Joker'den ilham aldım'
Geçtiğimiz Pazar günü Tokyo'daki Keiko Hattı'ndaki trene binen bir saldırganın saat 20.00’da elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirilmiş, yabancı madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahsın saldırısında 1'i ağır 17 kişi yaralanmıştı.
Saldırı esnasında yeşil ve mor renklerden oluşan takım elbise giyen zanlının ilk ifadesinde, Batman filminin kötü karakteri Joker'e hayran olduğunu ve saldırı konusunda da Joker'den ilham aldığını söylediği kamuoyuna yansımıştı.