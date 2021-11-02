https://tr.sputniknews.com/20211102/yahoodan-cinden-cekilme-karari-1050407078.html

Yahoo'dan Çin'den çekilme kararı

Yahoo'dan Çin'den çekilme kararı

Sayılı bilişim şirketleri arasında yer alan Yahoo, 'giderek zorlaşan iş koşulları ve yasal zorluklar' nedeniyle Çin'den çekilme kararı aldığını duyurdu. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

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Teknoloji devi Yahoo, zorlaşan iş koşulları ve yasal ortam nedeniyle Çin'den çekilme kararı aldı.Şirketten yapılan açıklamada, hizmetlerin 1 Kasım'dan itibaren Çin'de erişilebilir olmayacağı belirtildi.Açıklamada, "Yahoo, kullanıcılarının haklarına ve özgür ve açık internete olan bağlılığını sürdürüyor. Verdikleri destekten ötürü kullanıcılarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.Yahoo, son haftalarda Çin'deki operasyonlarını sonlandıran ikinci büyük ABD'li teknoloji şirketi oldu.Geçen ay Microsoft'a ait profesyonel ilişki ağı LinkedIn'in Çin'de kapatılması kararlaştırılmıştı.Bununla beraber Yahoo, daha önce Çin'deki operasyonlarını küçültmüş, 2015'te başkent Pekin'de bulunan ofisini kapatmıştı.Ayrıca Yahoo'nun bazı hizmetleri Çin'de engellenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211014/microsoft-cinde-linkedini-kapatma-karari-aldi-1049833360.html

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çin, yahoo, arama motoru