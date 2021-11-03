https://tr.sputniknews.com/20211103/afganistanin-kunduz-kentinde-patlama-6-olu-7-yarali-1050441354.html
Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı
Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz'da meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:09+0300
2021-11-03T14:09+0300
2021-11-03T14:23+0300
taliban kontrolünde afganistan
saldırı
taliban
kunduz
afganistan
havan topu
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ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da sivilleri hedef alan saldırılar devam ediyor.Sputnik'e konuşan görgü tanıkları, ülkenin kuzeyindeki Kunduz kentinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybettiğini ve 7 kişi yaralandığını bildirdi.Bir görgü tanığı ise, patlamaya daha önce infilak etmemiş bir havan mermisinin neden olduğunu belirtti.Yerel 1TV kanalı, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olabileceği bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/kabilde-siddetli-patlama-1050399621.html
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saldırı, taliban, kunduz, afganistan, havan topu
Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı
14:09 03.11.2021 (güncellendi: 14:23 03.11.2021)
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz'da meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.
ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da sivilleri hedef alan saldırılar devam ediyor.
Sputnik'e konuşan görgü tanıkları, ülkenin kuzeyindeki Kunduz kentinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybettiğini ve 7 kişi yaralandığını bildirdi.
Bir görgü tanığı ise, patlamaya daha önce infilak etmemiş bir havan mermisinin neden olduğunu belirtti.
Yerel 1TV kanalı, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olabileceği bilgisini paylaştı.