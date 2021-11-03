https://tr.sputniknews.com/20211103/afganistanin-kunduz-kentinde-patlama-6-olu-7-yarali-1050441354.html

Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz'da meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T14:09+0300

2021-11-03T14:09+0300

2021-11-03T14:23+0300

taliban kontrolünde afganistan

saldırı

taliban

kunduz

afganistan

havan topu

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ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'da sivilleri hedef alan saldırılar devam ediyor.Sputnik'e konuşan görgü tanıkları, ülkenin kuzeyindeki Kunduz kentinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybettiğini ve 7 kişi yaralandığını bildirdi.Bir görgü tanığı ise, patlamaya daha önce infilak etmemiş bir havan mermisinin neden olduğunu belirtti.Yerel 1TV kanalı, hayatını kaybedenler arasında çocukların da olabileceği bilgisini paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/kabilde-siddetli-patlama-1050399621.html

kunduz

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saldırı, taliban, kunduz, afganistan, havan topu