Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211103/akdenizde-ilk-smyrna-antik-kentindeki-tiyatroda-sanatci-tuvaleti-bulundu-1050439138.html
Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu
Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu
Smyrna Antik Kenti'nde devam eden kazılarda tiyatroda sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen latrina (tuvalet) bulundu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T13:30+0300
2021-11-03T13:37+0300
tuvalet
yaşam
antik
akdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050438850_0:59:1121:689_1920x0_80_0_0_cde91f1a1c66709bdc01bb345cbdbee0.jpg
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen çalışmalarda hiç beklemedikleri buluntularla karşılaştıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvaletKazı sırasında latrinaya rastladıklarını ifade eden Ersoy, "Bizim bildiğimiz tiyatroların yakınlarında, gelen izleyicilere hizmet eden latrinalar var ama böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk" ifadelerini kullandı.Ersoy, latrinanın 12-13 kişinin birlikte kullanabileceği, 'U planlı' oturma düzenine sahip bir tuvalet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Tiyatronun tarihinin M.Ö 2. yüzyıla dayandığını, latrinanın ise MS 2. yüzyılda tiyatroda yapılan büyük çaplı değişiklikler sırasında inşa edildiğini değerlendirdiklerini bildiren Ersoy, latrina ve tiyatronun MS 5. yüzyıla kadar kullanıldığını bildirdi.Yan yana oturulabilecek yapıya sahipSmyrna Antik Tiyatrosu’nda bulunan latrina, yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde ve 60 ile 70 santimetre aralıklarla kişilerin yan yana oturabilecekleri bir yapıya sahip. Bankın önünde taban seviyesinde sürekli temiz su akan yine U planlı 8-10 santimetre derinliğinde bir su oluğu yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/bergama-amfi-tiyatrosunda-kisiye-ozel-koltuklar-bulundu-1050007477.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050438850_62:0:1057:746_1920x0_80_0_0_b35774d8b8ef3999cfc99876a189fce0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tuvalet, antik, akdeniz

Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu

13:30 03.11.2021 (güncellendi: 13:37 03.11.2021)
© AASmyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti'
Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
Abone ol
Smyrna Antik Kenti'nde devam eden kazılarda tiyatroda sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen latrina (tuvalet) bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen çalışmalarda hiç beklemedikleri buluntularla karşılaştıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvalet

Kazı sırasında latrinaya rastladıklarını ifade eden Ersoy, "Bizim bildiğimiz tiyatroların yakınlarında, gelen izleyicilere hizmet eden latrinalar var ama böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk" ifadelerini kullandı.
Ersoy, latrinanın 12-13 kişinin birlikte kullanabileceği, 'U planlı' oturma düzenine sahip bir tuvalet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çok sayıda kişinin bir arada bu tuvaleti kullanması aynı zamanda sosyalleşmeyi de beraberinde getiriyordu. Sadece sahne binasında çalışan ve yine tiyatroda performans gösteren sanatçılar tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü sahne binası izleyiciye kapalı. Kapalı alanda bulunduğu için bunu 'sanatçı tuvaleti' olarak değerlendirmek mümkündür. Bu da Akdeniz coğrafyasındaki tiyatrolarda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor."
Tiyatronun tarihinin M.Ö 2. yüzyıla dayandığını, latrinanın ise MS 2. yüzyılda tiyatroda yapılan büyük çaplı değişiklikler sırasında inşa edildiğini değerlendirdiklerini bildiren Ersoy, latrina ve tiyatronun MS 5. yüzyıla kadar kullanıldığını bildirdi.

Yan yana oturulabilecek yapıya sahip

Smyrna Antik Tiyatrosu’nda bulunan latrina, yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde ve 60 ile 70 santimetre aralıklarla kişilerin yan yana oturabilecekleri bir yapıya sahip. Bankın önünde taban seviyesinde sürekli temiz su akan yine U planlı 8-10 santimetre derinliğinde bir su oluğu yer alıyor.
Bergama Amfi Tiyatrosu'nda kişiye özel koltuklar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
YAŞAM
Bergama Amfi Tiyatrosu'nda kişiye özel koltuklar bulundu
20 Ekim, 15:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:38CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip geçiyor
14:31Enerjisa CEO'su Pınar: Şebeke yatırımlarımız 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık bazda yüzde 60 arttı
14:18EGM: Cumhurbaşkanını kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı
14:16Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
14:15Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu
14:15İtalya'da 47 yıldır park halinde duran otomobil, turistik cazibe merkezi oldu
14:12Narışkin ve ilk Rusya ziyaretini yapan CIA Direktörü Burns uluslararası terörle mücadeleyi konuştu
14:09Afganistan'ın Kunduz kentinde patlama: 6 ölü, 7 yaralı
14:03AYM'den Fatih Altaylı'ya telefon
14:01The Lancet, Sputnik Light aşısının etkinliğiyle ilgili makale yayınladı
13:59Yeni aşı migren ataklarına son verdi
13:58THY, günlük sefer sayısıyla Avrupa’da 2. sırada
13:53İklim Zirvesi'nde ilginç hadise: Çıplak bir adam, Biden'ın konvoyunun fotoğraflarını çekti
13:44Bakan Karaismailoğlu: 2021'de KGM'ye 352 makine ve ekipman kazandırdık
13:36Beykoz'da motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın camında asılı kaldı
13:33Kurtulmuş: AK Parti birinci olmaya devam ediyor, CHP’nin oyu yukarı çıkmıyor
13:30Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu
13:26Chris Paul, NBA tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu
13:24Avustralya rahat bir nefes aldı: 18 gündür kayıp küçük kızı bulan polisler sevinçten ağladı
13:23Lavrov ve Bayramov, Türkiye'nin de olduğu 3+3 müzakere formatını istişare etti