https://tr.sputniknews.com/20211103/akdenizde-ilk-smyrna-antik-kentindeki-tiyatroda-sanatci-tuvaleti-bulundu-1050439138.html

Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu

Akdeniz'de ilk: Smyrna Antik Kenti'ndeki tiyatroda 'sanatçı tuvaleti' bulundu

Smyrna Antik Kenti'nde devam eden kazılarda tiyatroda sanatçılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen latrina (tuvalet) bulundu. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T13:30+0300

2021-11-03T13:30+0300

2021-11-03T13:37+0300

tuvalet

yaşam

antik

akdeniz

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen çalışmalarda hiç beklemedikleri buluntularla karşılaştıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti.Antik tiyatro kulisinde ilk antik tuvaletKazı sırasında latrinaya rastladıklarını ifade eden Ersoy, "Bizim bildiğimiz tiyatroların yakınlarında, gelen izleyicilere hizmet eden latrinalar var ama böyle tiyatronun sahne binası içerisinde bir mekanın tuvalet olarak kullanılıyor olması bir ilk" ifadelerini kullandı.Ersoy, latrinanın 12-13 kişinin birlikte kullanabileceği, 'U planlı' oturma düzenine sahip bir tuvalet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Tiyatronun tarihinin M.Ö 2. yüzyıla dayandığını, latrinanın ise MS 2. yüzyılda tiyatroda yapılan büyük çaplı değişiklikler sırasında inşa edildiğini değerlendirdiklerini bildiren Ersoy, latrina ve tiyatronun MS 5. yüzyıla kadar kullanıldığını bildirdi.Yan yana oturulabilecek yapıya sahipSmyrna Antik Tiyatrosu’nda bulunan latrina, yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde ve 60 ile 70 santimetre aralıklarla kişilerin yan yana oturabilecekleri bir yapıya sahip. Bankın önünde taban seviyesinde sürekli temiz su akan yine U planlı 8-10 santimetre derinliğinde bir su oluğu yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211020/bergama-amfi-tiyatrosunda-kisiye-ozel-koltuklar-bulundu-1050007477.html

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tuvalet, antik, akdeniz