https://tr.sputniknews.com/20211103/chris-paul-nba-tarihinin-en-cok-asist-yapan-ucuncu-oyuncusu-oldu-1050438904.html

Chris Paul, NBA tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu

Chris Paul, NBA tarihinin en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen Chris Paul, New Orleans Pelicans'ı 112-100 yendikleri maçta tarihin en fazla asist yapan üçüncü... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T13:26+0300

2021-11-03T13:26+0300

2021-11-03T13:26+0300

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NBA'e 5 maçla devam edildi. Pelicans karşısında son periyottaki etkili performansıyla galip gelen Suns'ın tecrübeli oyun kurucusu Paul, 14 sayı, 18 asist, 7 ribauntluk katkısıyla galibiyette ön plana çıktı. Kariyerinde 10 bin 346 asiste ulaşan Paul, NBA'in en fazla asist yapan oyuncuları sıralamasında Mark Jackson (10 bin 334) ve Steve Nash'i (10 bin 335) geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Paul'ün önünde Jason Kidd (12 bin 91) ve John Stockton (15 bin 806) bulunuyor.Üçüncü galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta Mikail Bridges 22, Devin Booker ve JaVale McGee 18'er, Frank Kaminsky 17 sayı kaydetti.Sezonun 7. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jonas Valanciunas 23, Josh Hart 16, Devonte Graham 12 sayı buldu.Alperen Şengün'den 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asistLos Angeles Lakers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 119-117 yendi.Üst üste 3. olmak üzere 5. galibiyetini elde eden ev sahibi Lakers'ta LeBron James 30, Anthony Davis ve Russell Westbrook 27'şer sayı attı.Rockets'ta Christian Wood'un 26, Jalen Green'in 24, Jae'Sean Tate'in 20 sayısı sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi. İlk 5'te başlayan Alperen Şengün ise 25 dakika 45 saniye süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmayla tamamladı.Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise takımı Miami Heat'in Dallas Mavericks'i 125-110 mağlup ettiği mücadelede 2 sayı, 2 ribaunt üretti.SonuçlarDetroit Pistons-Milwaukee Bucks: 89-117Dallas Mavericks-Miami Heat: 110-125Utah Jazz-Sacramento Kings:119-113Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 112-100Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 119-117

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abd, basketbol, nba, basket, lig, asistan, chris paul