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EGM: Cumhurbaşkanını kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı
EGM: Cumhurbaşkanını kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapan 30 kişi hakkında işlem... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T14:18+0300
2021-11-03T14:29+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
türkiye
recep tayyip erdoğan
yasal işlem
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet ortamında devriye faaliyetleri yürüttüğü hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir."
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emniyet genel müdürlüğü (egm), recep tayyip erdoğan, yasal işlem

EGM: Cumhurbaşkanını kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı

14:18 03.11.2021 (güncellendi: 14:29 03.11.2021)
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek 'ölmüş' etiketiyle paylaşım yapan 30 kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın internet ortamında devriye faaliyetleri yürüttüğü hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.
Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir."
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