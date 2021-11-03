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https://tr.sputniknews.com/20211103/hatayda-asi-nehrine-atlayan-3-arkadastan-biri-boguldu-1050424769.html
Hatay'da Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu
Hatay'da Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T00:40+0300
2021-11-03T00:40+0300
2021-11-03T00:41+0300
türkiye
boğulma
atlama
asi nehri
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Asi Nehri'ndeki yaya köprüsü kenarında duran 19 yaşındaki Cemil Şerekioğlu, Ö.F.B. ve Y.A. nehre atladı.Ö.F.B. ve Y.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken arkadaşları Şerekioğlu gözden kayboldu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suya girerek Şerekioğlu'nu aramaya başladı.Kısa süre sonra Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin ailesi üzüntü yaşadı.Şerekioğlu'nun cenazesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
türkiye
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boğulma, atlama, asi nehri
Hatay'da Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu 00:40 03.11.2021 (güncellendi: 00:41 03.11.2021)
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne atlayan 3 arkadaştan biri boğularak hayatını kaybetti.
Asi Nehri'ndeki yaya köprüsü kenarında duran 19 yaşındaki Cemil Şerekioğlu, Ö.F.B. ve Y.A. nehre atladı.
Ö.F.B. ve Y.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken arkadaşları Şerekioğlu gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suya girerek Şerekioğlu'nu aramaya başladı.
Kısa süre sonra Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin ailesi üzüntü yaşadı.
Şerekioğlu'nun cenazesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.