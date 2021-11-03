https://tr.sputniknews.com/20211103/istanbul-valiliginden-sis-uyarisi-1050451698.html

İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı: 5 gün sürecek

İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı: 5 gün sürecek

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeleri kaynak alarak görüş mesafesini düşürecek sis ve pus konusunda uyardı. 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T17:46+0300

2021-11-03T17:46+0300

2021-11-03T17:57+0300

türkiye

istanbul valiliği

sis

pusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050396972_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_825bf140c853c0c5b053a64463b66414.jpg

İstanbul Valiliği sis ve pusu konusunda uyardı. Valilik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Marmara Bölgesi’nde Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor."

https://tr.sputniknews.com/20211102/duzcede-yogun-sis-etkili-gorus-mesafesi-5--metreye-dustu--1050392096.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul valiliği, sis, pusu