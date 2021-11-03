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İsveç'te ABBA'nın konseri öncesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü
İsveç'te ABBA'nın konseri öncesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü
İsveç'in Uppsala kentinde, müzik grubu ABBA'nın konseri öncesi bir kişinin 7'inci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi hafif... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T18:34+0300
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dünya
isveç
konser
kaza
uppsala
abba
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Uppsala Polis Sözcüsü Magnus Jansson Klarin, yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanındaki biri kadın 2 kişinin üzerine düştüğünü belirtti. Klarin, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığını söyledi.Klarin, 1100 kişinin ABBA dinlemeye geldiği konserin iptal edildiğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210826/pop-muzik-efsanelerinden-abba-yeni-bir-projeyle-geri-donuyor-1048362866.html
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isveç, konser, kaza, uppsala, abba

İsveç'te ABBA'nın konseri öncesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü

18:34 03.11.2021
© AFP 2021 / FREDRIK PERSSONABBA
ABBA - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / FREDRIK PERSSON
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İsveç'in Uppsala kentinde, müzik grubu ABBA'nın konseri öncesi bir kişinin 7'inci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.
Uppsala Polis Sözcüsü Magnus Jansson Klarin, yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanındaki biri kadın 2 kişinin üzerine düştüğünü belirtti. Klarin, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Klarin, 1100 kişinin ABBA dinlemeye geldiği konserin iptal edildiğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

ABBA - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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