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https://tr.sputniknews.com/20211103/netflix-gorusmelere-basladi-squid-game-yapimcilari-da-krdan-nasiplenecek-1050435704.html
Netflix görüşmelere başladı: Squid Game yapımcıları da kârdan nasiplenecek
Netflix görüşmelere başladı: Squid Game yapımcıları da kârdan nasiplenecek
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in rekor kıran ve gerek kullanılan kıyafetler gerek de oynanan oyunlarla hayatın içine kadar giren dizisi 'Squid... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T12:32+0300
2021-11-03T12:44+0300
güney kore
netflix
squid game
hwang dong-hyuk
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Guardian gazetesine verdiği demeçte Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden büyük kâr etmesine rağmen kendisinin bu durumdan etkilenmediğini ve ikramiye verilmediğini söyleyen yapımcı- yönetmen Hwang Dong-hyuk için işler tersine dönebilir. Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre Netflix yetkilisi Dean Garfield, ilave ödemeler yapılması için aralarında Hwang'ın da bulunduğu yapımcı ekiple görüşme halinde olduklarını söyledi. Eylülde yayınlanan ve Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in çekimleri için 21 milyon dolar harcandı ve dizi buna karşılık şirkete 900 milyon kâr getirdi. Yapım maliyetinin yüzde 10'unu alacakları kararlaştırılan Hwang ve ekibi ise bu beklenmedik gelirden hiç pay almadıklarını açıkladı.
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güney kore, netflix, squid game, hwang dong-hyuk

Netflix görüşmelere başladı: Squid Game yapımcıları da kârdan nasiplenecek

12:32 03.11.2021 (güncellendi: 12:44 03.11.2021)
© AFP 2021 / JUNG YEON-JESquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / JUNG YEON-JE
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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in rekor kıran ve gerek kullanılan kıyafetler gerek de oynanan oyunlarla hayatın içine kadar giren dizisi 'Squid Game'in yapımcısı ve yönetmeni Hwang'ın serzenişine yanıt geldi.
Guardian gazetesine verdiği demeçte Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden büyük kâr etmesine rağmen kendisinin bu durumdan etkilenmediğini ve ikramiye verilmediğini söyleyen yapımcı- yönetmen Hwang Dong-hyuk için işler tersine dönebilir. Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre Netflix yetkilisi Dean Garfield, ilave ödemeler yapılması için aralarında Hwang'ın da bulunduğu yapımcı ekiple görüşme halinde olduklarını söyledi.
Eylülde yayınlanan ve Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in çekimleri için 21 milyon dolar harcandı ve dizi buna karşılık şirkete 900 milyon kâr getirdi. Yapım maliyetinin yüzde 10'unu alacakları kararlaştırılan Hwang ve ekibi ise bu beklenmedik gelirden hiç pay almadıklarını açıkladı.
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