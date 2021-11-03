Netflix görüşmelere başladı: Squid Game yapımcıları da kârdan nasiplenecek

Guardian gazetesine verdiği demeçte Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden büyük kâr etmesine rağmen kendisinin bu durumdan etkilenmediğini ve ikramiye verilmediğini söyleyen yapımcı- yönetmen Hwang Dong-hyuk için işler tersine dönebilir. Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre Netflix yetkilisi Dean Garfield, ilave ödemeler yapılması için aralarında Hwang'ın da bulunduğu yapımcı ekiple görüşme halinde olduklarını söyledi. Eylülde yayınlanan ve Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in çekimleri için 21 milyon dolar harcandı ve dizi buna karşılık şirkete 900 milyon kâr getirdi. Yapım maliyetinin yüzde 10'unu alacakları kararlaştırılan Hwang ve ekibi ise bu beklenmedik gelirden hiç pay almadıklarını açıkladı.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in rekor kıran ve gerek kullanılan kıyafetler gerek de oynanan oyunlarla hayatın içine kadar giren dizisi 'Squid Game'in yapımcısı ve yönetmeni Hwang'ın serzenişine yanıt geldi.
Guardian gazetesine verdiği demeçte Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden büyük kâr etmesine rağmen kendisinin bu durumdan etkilenmediğini ve ikramiye verilmediğini söyleyen yapımcı- yönetmen Hwang Dong-hyuk için işler tersine dönebilir. Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre Netflix yetkilisi Dean Garfield, ilave ödemeler yapılması için aralarında Hwang'ın da bulunduğu yapımcı ekiple görüşme halinde olduklarını söyledi.
Eylülde yayınlanan ve Netflix'in en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in çekimleri için 21 milyon dolar harcandı ve dizi buna karşılık şirkete 900 milyon kâr getirdi. Yapım maliyetinin yüzde 10'unu alacakları kararlaştırılan Hwang ve ekibi ise bu beklenmedik gelirden hiç pay almadıklarını açıkladı.