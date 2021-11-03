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https://tr.sputniknews.com/20211103/polonya-topraklarina-giren-silahli-kisiler-hakkinda-belarustan-izahat-istedi-1050451577.html
Polonya, topraklarına giren silahlı kişiler hakkında Belarus'tan izahat istedi
Polonya, topraklarına giren silahlı kişiler hakkında Belarus'tan izahat istedi
Polonya'nın kısa süre önce askeri üniformalı ve silahlı kişilerin ülke topraklarına girmesi konusunda Belarus'tan izahat talep ettiği belirtildi. 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T17:45+0300
2021-11-03T17:45+0300
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polonya
belarus
varşova
göçmen krizi
sınır
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Batı Avrupa'ya göç etmek isteyen sığınmacı sayısının hızla arttığı Polonya-Belarus sınırı, bu kez eli silahlı, askeri üniformalı kişilerle gündeme geldi.Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Kasım Pazartesi gecesi ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan askeri üniformalı kişiler, Belarus sınırından Polonya topraklarına girdi.Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk'in Polonya sınırının ihlal edilmesi nedeniyle Belarus maslahatgüzarına protesto notası verdiğini, Varşova'nın bu tür eylemleri kabul edilemez bulduğunu ve müsamaha göstermeyeceğini söylediğini aktardı.Wawryzk, Belarus'tan olay hakkında izahat sunulmasını talep etti.'300 metre derine girdiler'Polonya Güvenlik Servisi Sözcüsü Stanislav Zarın da, sınırın Polonya tarafında 300 metre derinde Polonya askeri devriyesini fark eden silahlı kişilerin şarjör takarak Belarus topraklarına doğru ilerlediğini belirtti.Zarın, Polonyalı askerlerin askeri üniformalı ve silahlı 3 kişi gördüklerini söylediklerini de aktardı.Polonya, 2 Eylül'de 418 kilometre uzunluğa ve 3 kilometre genişliğe sahip Belarus sınır şeridini 30 gün süreyle kapatmıştı. Bölgeye binlerce asker konuşlandıran Varşova, sınırı dikenli tellerle de çevirmişti.Ekim başında Polonya, Belarus'tan akın eden sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için sınırda ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211015/belarus-polonya-sinirinda-bir-siginmacinin-cesedine-rastlandi-1049840568.html
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minsk, polonya, belarus, varşova, göçmen krizi, sınır

Polonya, topraklarına giren silahlı kişiler hakkında Belarus'tan izahat istedi

17:45 03.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya-Belarus sınırında göçmenler
Polonya-Belarus sınırında göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Polonya'nın kısa süre önce askeri üniformalı ve silahlı kişilerin ülke topraklarına girmesi konusunda Belarus'tan izahat talep ettiği belirtildi.
Batı Avrupa'ya göç etmek isteyen sığınmacı sayısının hızla arttığı Polonya-Belarus sınırı, bu kez eli silahlı, askeri üniformalı kişilerle gündeme geldi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Kasım Pazartesi gecesi ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan askeri üniformalı kişiler, Belarus sınırından Polonya topraklarına girdi.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk'in Polonya sınırının ihlal edilmesi nedeniyle Belarus maslahatgüzarına protesto notası verdiğini, Varşova'nın bu tür eylemleri kabul edilemez bulduğunu ve müsamaha göstermeyeceğini söylediğini aktardı.

Wawryzk, Belarus'tan olay hakkında izahat sunulmasını talep etti.

Polonya polis (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
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Belarus-Polonya sınırında bir sığınmacının cesedine rastlandı
15 Ekim, 04:00

'300 metre derine girdiler'

Polonya Güvenlik Servisi Sözcüsü Stanislav Zarın da, sınırın Polonya tarafında 300 metre derinde Polonya askeri devriyesini fark eden silahlı kişilerin şarjör takarak Belarus topraklarına doğru ilerlediğini belirtti.

Zarın, Polonyalı askerlerin askeri üniformalı ve silahlı 3 kişi gördüklerini söylediklerini de aktardı.

Polonya, 2 Eylül'de 418 kilometre uzunluğa ve 3 kilometre genişliğe sahip Belarus sınır şeridini 30 gün süreyle kapatmıştı. Bölgeye binlerce asker konuşlandıran Varşova, sınırı dikenli tellerle de çevirmişti.

Ekim başında Polonya, Belarus'tan akın eden sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için sınırda ilan ettiği olağanüstü hali 60 gün daha uzattığını duyurmuştu.

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Belarus Devlet Sınır Komitesi: Polonya sığınmacıları sınırımıza kadar getirdi
17 Ekim, 06:30
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