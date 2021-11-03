https://tr.sputniknews.com/20211103/rusya-turk-bir-firmadan-limon-alimlarini-durdurdu-1050429650.html

Rusya, Türk bir firmadan limon alımlarını durdurdu

Rusya, Türk bir firmadan limon alımlarını durdurdu

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) yüksek miktarda pestisit bulunduğu gerekçesiyle Gönder Soğuk isimli bir firmadan limon... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T09:52+0300

2021-11-03T09:52+0300

2021-11-03T09:52+0300

ekonomi

rusya

türkiye

limon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104178/11/1041781165_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_8e07a976b7598d6efcc5824be3883b4f.jpg

Açıklamaya göre halk arasında hastalanmalara yol açmamak için 3 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Gönder Soğuk firmasından limon alımları durduruldu. Firmanın ürünlerinde izin verilen miktardan fazla klorpirifos isimli bir pestisit türü tespit edildi. Bu ürünlerin dolaşımdan çekileceği de aktarıldı. Rospotrebnadzor 29 Ekim itibarıyla da aynı sebeple Türk bir şirketten mandalina alımlarını durdurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211029/rus-denetci-urunlerinin-alimi-durdurulan-mandalina-ureticisinin-turkiyedeki-tesisini-inceleyecek-1050303309.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, türkiye, limon