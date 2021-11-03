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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211103/rusya-turk-bir-firmadan-limon-alimlarini-durdurdu-1050429650.html
Rusya, Türk bir firmadan limon alımlarını durdurdu
Rusya, Türk bir firmadan limon alımlarını durdurdu
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) yüksek miktarda pestisit bulunduğu gerekçesiyle Gönder Soğuk isimli bir firmadan limon... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T09:52+0300
2021-11-03T09:52+0300
2021-11-03T09:52+0300
ekonomi
rusya
türkiye
limon
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Açıklamaya göre halk arasında hastalanmalara yol açmamak için 3 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Gönder Soğuk firmasından limon alımları durduruldu. Firmanın ürünlerinde izin verilen miktardan fazla klorpirifos isimli bir pestisit türü tespit edildi. Bu ürünlerin dolaşımdan çekileceği de aktarıldı. Rospotrebnadzor 29 Ekim itibarıyla da aynı sebeple Türk bir şirketten mandalina alımlarını durdurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211029/rus-denetci-urunlerinin-alimi-durdurulan-mandalina-ureticisinin-turkiyedeki-tesisini-inceleyecek-1050303309.html
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rusya, türkiye, limon
Rusya, Türk bir firmadan limon alımlarını durdurdu
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) yüksek miktarda pestisit bulunduğu gerekçesiyle Gönder Soğuk isimli bir firmadan limon alımlarını askıya aldı.
Açıklamaya göre halk arasında hastalanmalara yol açmamak için 3 Kasım 2021 tarihi itibarıyla
Gönder Soğuk firmasından limon alımları durduruldu.
Firmanın ürünlerinde izin verilen miktardan fazla
klorpirifos isimli bir pestisit türü tespit edildi. Bu ürünlerin dolaşımdan çekileceği de aktarıldı.
Rospotrebnadzor 29 Ekim itibarıyla da aynı sebeple Türk bir şirketten mandalina alımlarını durdurmuştu.