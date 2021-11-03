https://tr.sputniknews.com/20211103/stalinin-inonuye-hediye-ettigi-satranc-takimi-pembe-kosk-sergisinde-1050430729.html

Stalin’in İnönü’ye hediye ettiği satranç takımı Pembe Köşk sergisinde

Stalin’in İnönü’ye hediye ettiği satranç takımı Pembe Köşk sergisinde

İsmet İnönü ve ailesinin yaşadığı Pembe Köşk bir buçuk yıl aranın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Yılda iki dönem ziyaretçi kabul eden Pembe... 03.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-03T10:45+0300

2021-11-03T10:45+0300

2021-11-03T10:45+0300

yaşam

türkiye

mustafa kemal atatürk

sscb

josef stalin

ismet inönü

türk-rus dostluğu

satranç

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü, 1932 yılında Sovyetler Birliği ile ilişkileri artırmak amacıyla SSCB'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. İnönü başkanlığındaki heyet, 25 Nisan-10 Mayıs 1932'de Odesa, Moskova, Leningrad ve Harkov'u kapsayan bir resmi ziyarette bulundu. İnönü, Kızıl Meydan'da dönemin SSCB lideri Josef Stalin ile birlikte 1 Mayıs askeri törenini de izledi. Bu ziyaret sırasında Stalin tarafından İnönü’ye hediye edilen satranç takımı, İnönü’nün yaşamını geçirdiği Pembe Köşk’te sergileniyor.Kızıl Ordu, Beyaz Ordu'ya karşıStalin tarafından İnönü’ye verilen satranç takımında Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu'nun mücadelesi figürlere yansıtılmış. Satranç takımının bir tarafında yer alan beyaz ordunun piyonları zincirlenmiş şekilde dururken, kızıl ordunun piyonlarının elinde orak bulunuyor. Kızıl ordu tarafının şah ve veziri de işçileri temsil ediyor.14 Kasım’a kadar açıkHer yıl ekim ve nisan aylarında ziyarete açılan Pembe Köşk, pandemi sürecinde ziyaretçi kabul etmedi. Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra köşk 29 Ekim’de 'Cumhuriyet Ailesi' konsepti ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Pembe Köşk olarak bilinen ‘İsmet İnönü Evi’ 14 Kasım’a kadar ziyaret edilebiliyor. Saat 10.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatlerinde açık olan Pembe Köşk, 10’ar kişilik gruplar halinde misafirlerini ağırlıyor.İnönü ailesi bu köşkte yaşadıKurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Kumandanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, Pembe Köşk’e 1925 yılında ailesiyle birlikte taşındı ve 1973 yılına kadar burada yaşadı. Ankara başkent olduktan sonra, sosyal ve kültürel hayata ilişkin pek çok ilklere bu köşk sahne oldu. 22 Şubat 1927'de Ankara'nın ilk balosu burada verilirken, Mustafa Kemal Atatürk’ün de katıldığı davetler yine bu köşkte gerçekleşti.Çağdaş Türk kadınıÇağdaş bir Türk kadını olan Mevhibe İnönü, bu evde ilk olarak latin alfabesini kullandı, uygar elbiseler giymeye başladı, kadın haklarını savundu ve bütün geleneklerine bağlı kalarak eşinin yanında yer aldı. Cumhuriyet ile birlikte çağdaş Türk ailesinin örnekleri de bu köşkte yaşatıldı.

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2021

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türkiye, mustafa kemal atatürk, sscb, josef stalin, ismet inönü, türk-rus dostluğu, satranç