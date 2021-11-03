https://tr.sputniknews.com/20211103/stalinin-inonuye-hediye-ettigi-satranc-takimi-pembe-kosk-sergisinde-1050430729.html
Stalin’in İnönü’ye hediye ettiği satranç takımı Pembe Köşk sergisinde
Stalin’in İnönü’ye hediye ettiği satranç takımı Pembe Köşk sergisinde
İsmet İnönü ve ailesinin yaşadığı Pembe Köşk bir buçuk yıl aranın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Yılda iki dönem ziyaretçi kabul eden Pembe... 03.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-03T10:45+0300
2021-11-03T10:45+0300
2021-11-03T10:45+0300
yaşam
türkiye
mustafa kemal atatürk
sscb
josef stalin
ismet inönü
türk-rus dostluğu
satranç
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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü, 1932 yılında Sovyetler Birliği ile ilişkileri artırmak amacıyla SSCB'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. İnönü başkanlığındaki heyet, 25 Nisan-10 Mayıs 1932'de Odesa, Moskova, Leningrad ve Harkov'u kapsayan bir resmi ziyarette bulundu. İnönü, Kızıl Meydan'da dönemin SSCB lideri Josef Stalin ile birlikte 1 Mayıs askeri törenini de izledi. Bu ziyaret sırasında Stalin tarafından İnönü’ye hediye edilen satranç takımı, İnönü’nün yaşamını geçirdiği Pembe Köşk’te sergileniyor.Kızıl Ordu, Beyaz Ordu'ya karşıStalin tarafından İnönü’ye verilen satranç takımında Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu'nun mücadelesi figürlere yansıtılmış. Satranç takımının bir tarafında yer alan beyaz ordunun piyonları zincirlenmiş şekilde dururken, kızıl ordunun piyonlarının elinde orak bulunuyor. Kızıl ordu tarafının şah ve veziri de işçileri temsil ediyor.14 Kasım’a kadar açıkHer yıl ekim ve nisan aylarında ziyarete açılan Pembe Köşk, pandemi sürecinde ziyaretçi kabul etmedi. Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra köşk 29 Ekim’de 'Cumhuriyet Ailesi' konsepti ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Pembe Köşk olarak bilinen ‘İsmet İnönü Evi’ 14 Kasım’a kadar ziyaret edilebiliyor. Saat 10.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatlerinde açık olan Pembe Köşk, 10’ar kişilik gruplar halinde misafirlerini ağırlıyor.İnönü ailesi bu köşkte yaşadıKurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Kumandanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, Pembe Köşk’e 1925 yılında ailesiyle birlikte taşındı ve 1973 yılına kadar burada yaşadı. Ankara başkent olduktan sonra, sosyal ve kültürel hayata ilişkin pek çok ilklere bu köşk sahne oldu. 22 Şubat 1927'de Ankara'nın ilk balosu burada verilirken, Mustafa Kemal Atatürk’ün de katıldığı davetler yine bu köşkte gerçekleşti.Çağdaş Türk kadınıÇağdaş bir Türk kadını olan Mevhibe İnönü, bu evde ilk olarak latin alfabesini kullandı, uygar elbiseler giymeye başladı, kadın haklarını savundu ve bütün geleneklerine bağlı kalarak eşinin yanında yer aldı. Cumhuriyet ile birlikte çağdaş Türk ailesinin örnekleri de bu köşkte yaşatıldı.
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, mustafa kemal atatürk, sscb, josef stalin, ismet inönü, türk-rus dostluğu, satranç
Stalin’in İnönü’ye hediye ettiği satranç takımı Pembe Köşk sergisinde
İsmet İnönü ve ailesinin yaşadığı Pembe Köşk bir buçuk yıl aranın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Yılda iki dönem ziyaretçi kabul eden Pembe Köşk’te bu yıl İsmet İnönü’nün Sovyetler Birliği ziyareti sırasında Josef Stalin tarafından kendisine hediye edilen satranç takımı da sergileniyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü, 1932 yılında Sovyetler Birliği ile ilişkileri artırmak amacıyla SSCB'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. İnönü başkanlığındaki heyet, 25 Nisan-10 Mayıs 1932'de Odesa, Moskova, Leningrad ve Harkov'u kapsayan bir resmi ziyarette bulundu. İnönü, Kızıl Meydan'da dönemin SSCB lideri Josef Stalin ile birlikte 1 Mayıs askeri törenini de izledi. Bu ziyaret sırasında Stalin tarafından İnönü’ye hediye edilen satranç takımı, İnönü’nün yaşamını geçirdiği Pembe Köşk’te sergileniyor.
Kızıl Ordu, Beyaz Ordu'ya karşı
Stalin tarafından İnönü’ye
verilen satranç takımında Kızıl Ordu
ile Beyaz Ordu'nun
mücadelesi figürlere yansıtılmış. Satranç takımının bir tarafında yer alan beyaz ordunun piyonları zincirlenmiş şekilde dururken, kızıl ordunun piyonlarının elinde orak bulunuyor. Kızıl ordu tarafının şah ve veziri de işçileri temsil ediyor.
14 Kasım’a kadar açık
Her yıl ekim ve nisan aylarında ziyarete açılan Pembe Köşk, pandemi sürecinde ziyaretçi kabul etmedi. Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra köşk 29 Ekim’de 'Cumhuriyet Ailesi' konsepti ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Pembe Köşk olarak bilinen ‘İsmet İnönü Evi’ 14 Kasım’a kadar ziyaret edilebiliyor. Saat 10.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatlerinde açık olan Pembe Köşk, 10’ar kişilik gruplar halinde misafirlerini ağırlıyor.
İnönü ailesi bu köşkte yaşadı
Kurtuluş Savaşı
sırasında Batı Cephesi Kumandanı
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı
olan İsmet İnönü, Pembe Köşk’e 1925 yılında ailesiyle birlikte taşındı ve 1973 yılına kadar burada yaşadı. Ankara
başkent olduktan sonra, sosyal ve kültürel hayata ilişkin pek çok ilklere bu köşk sahne oldu. 22 Şubat 1927'de Ankara'nın ilk balosu
burada verilirken, Mustafa Kemal Atatürk’ün
de katıldığı davetler yine bu köşkte gerçekleşti.
Çağdaş Türk kadını
Çağdaş bir Türk kadını olan Mevhibe İnönü, bu evde ilk olarak latin alfabesini kullandı, uygar elbiseler giymeye başladı, kadın haklarını savundu ve bütün geleneklerine bağlı kalarak eşinin yanında yer aldı. Cumhuriyet ile birlikte çağdaş Türk ailesinin örnekleri de bu köşkte yaşatıldı.